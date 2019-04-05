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Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Прогноз погоды на 6 - 9 апреля

Артур Гор пятница, 5 апреля 2019, 19:54
Прогноз погоды на 6 - 9 апреля Фото: pixabay.com

В Украину наконец-то приходит настоящая весна. По прогнозам синоптиков, уже на этих выходных по всей территории страны будет наблюдаться существенное потепление и повышение температуры воздуха до 17 градусов выше нуля. Правда, резкое потепление омрачат осадки, но снега уже не будет. Какой будет погода на этих выходных, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 6 апреля, практически по всей территории страны будет сухо, только на Закарпатье синоптики ожидают обильные дневные дожди.

Теплее всего в этот день будет на западе и юге страны. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 14 до 17 градусов тепла, а после захода солнца на юге будет прохладно: от 1 мороза до 3 тепла, а на западе относительно комфортно 3-6 градусов выше ноля.

А вот на севере, в центре и востоке Украины днем столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов с отметкой "плюс", ночью резко упадут до "ноля", а на востоке и до 3 градусов с отметкой "минус".

В воскресенье, 7 апреля, температурная картина останется практически неизменной, только ночных морозов на востоке уже ждать не стоит. После захода солнца температура воздуха здесь установится на уровне 2-3 градусов тепла.

А вот осадки переместятся с Закарпатья и накроют уже всю территорию Западной Украины. По прогнозам синоптиков, дожди здесь ожидаются как днем, так и ночью. На остальной же территории страны будет облачная, но сухая погода.

прогноз погоды на 6 апреля
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прогноз погоды на 7 апреля
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прогноз погоды на 8 апреля
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прогноз погоды на 9 апреля
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прогноз погоды на 10 апреля
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В понедельник, 8 апреля, дожди неожиданно покинут территорию Западной Украины, а вот на юге и севере страны синоптики предупреждают об осадках.

Температура воздуха в этот день обещает быть более чем комфортной. Теплее всего будет на Закарпатье. Здесь столбики термометров доползут до 20 градусов выше ноля в дневное время суток и опустятся до 5-7 тепла ночью.

На остальной же территории страны установится практически одинаковая погода: днем стоит ожидать от 14 до 17 градусов тепла, а в ночное время суток от 3 до 8 с отметкой "плюс".

Как отмечают в Укргидрометцентре, для апреля характерно быстрое нарастание тепла: в первой декаде месяца завершается переход среднесуточной температуры воздуха через +5 градусов в сторону повышения, а переход через +10 градусов обычно наблюдается во второй половине месяца. Апрель 2019 не станет исключением: среднемесячная температура ожидается на уровне 7-11 тепла, и это, как уверяют синоптики, выше средних многолетних значений.

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