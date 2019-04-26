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А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Прогноз погоды на 27 апреля - 1 мая

Адриан Радченко пятница, 26 апреля 2019, 20:18
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Прогноз погоды на 27 апреля - 1 мая Фото: pixabay.com

Второй месяц весны заканчивается длительными выходными – украинцы будут отдыхать с 27 апреля по 1 мая. Какие сюрпризы преподнесет погода на пасхальные выходные, узнавал "Апостроф".

В субботу, 27 апреля, в Украине будут летние температуры. По всей стране днем ожидается 22-26 градусов тепла. Вместе с тем, на западе страны, а также в Киевской и Черниговской областях ожидаются дожди с грозами. В других регионах осадков не прогнозируется.

Пасхальная ночь также будет теплой – от 7 до 12 градусов с отметкой "плюс". Собирающимся посвятить паски рекомендуем взять зонтики – синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, северных и восточных областях. Также могут быть дожди в Полтавской и Черкасской областях.

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Днем на Пасху также будет тепло. На западе ожидается 18-20 градусов тепла, в других регионах столбики термометров прогреются до 22 градусов с отметкой "плюс". Холоднее всего на Пасху будет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях (+15-17).

В понедельник, 29 апреля, в Украину придет небольшое похолодание – практически во всех регионах страны температура упадет на 3-5 градусов. Дожди с грозами пройдут по всей стране, за исключением Херсонской области и Крыма.

Прогноз погоды на 27 апреля
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Прогноз погоды на 28 апреля
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Прогноз погоды на 29 апреля
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Прогноз погоды на 30 апреля
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Прогноз погоды на 1 мая
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В последний день апреля солнечно будет только в Крыму. А на континентальной части Украины будут дожди с грозами. Существенно похолодает на западе, севере и в центре. Там днем ожидается 12-15 градусов тепла. Теплее будет в части центральных областей, на востоке и юге. В этих регионах ожидается 17-20 градусов тепла.

Такая же температурная картина будет и 1 мая. Дожди с грозами пройдут по всей территории Украины, включая Крым. В общем, как когда-то пел Виталий Козловский, "а небо плачет грозами" - так и с погодой на эти выходные.

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