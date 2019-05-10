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Буйство красок: в ботсаду пышно цветет сирень, восхитите­льные фото

Коллекция сирени в Национальном ботсаду состоит из 1500 кустов

пятница, 10 мая 2019, 17:00
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Коллекция сирени в Национальном ботсаду состоит из 1500 кустов Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Национальный ботанический сад им. Н.Гришко НАН Украины занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы по разнообразию коллекций живых растений и масштабам территории. А "Сад Сирени", находящий в ботсаду, распоряжением Кабмина отнесен к научным объектам, которые составляют национальное достояние.

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Великолепие кустов с обильным цветением ежегодно манит в центральный киевский ботанический сад тысячи и тысячи киевлян и гостей столицы.

Фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров также побывал в ботсаду, чтобы насладится прекрасным цветением кустов сирени.

Площадь сиреневого сад составляет почти 2,5 га, а его создание начали еще в 1948 году. Хотя первые сорта сирени были завезены из Германии в 1946 году: 30 сортов этой сирени и стали основой будущей коллекции, которая с годами росла и пополнялась новыми сортами из Европы, Америки и Средней Азии.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Сегодня коллекция сирени в Национальном ботсаду состоит из 21 вида (всего в природе существует 28), около 90 сортов и свыше 90 гибридов собственной селекции (некоторые из них носят имена великих украинцев - Леси Украинки, Богдана Хмельницкого). Общее число кустов сирени - примерно 1500.

По утонченности планирования, пышности кустов и чрезвычайно густому ежегодному цветению, красотой пейзажей "Сад сирени" Национального ботсада остается непревзойденным, лишь уступая отдельным зарубежным коллекциям по количеству сортов.

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