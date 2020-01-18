Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

Генштаб ВСУ наложил дисциплинарное взыскание на полковника Алексея Ноздрачева. Это было сделано по результатам служебной проверки действий полковника, который в прошлом году сделал скандальное заявление, о возможности реинтеграции между украинскими и российскими военными, а также боевиками, которые воюют на Донбассе. Впрочем, по мнению экспертов, в рядах ВСУ есть люди, которые были бы не против "интеграции" с врагом.

Скандальное заявление о возможности "интеграции" украинских военнослужащих с российскими солдатами и боевиками начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев, сделал в декабре, во время круглого стола в "Укринформе". "Я вас хочу заверить, что российские военные, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято политическое решение, реинтегрируются очень быстро", - заверил господин Ноздрачев.

Он также добавил, что с бойцами добровольческих батальонов договориться по этому вопросу будет значительно сложнее, так как многие из них имеют отношение к "праворадикальным течениям". Эти заявления вызвали волну возмущения в соцсетях. Впоследствии господин Ноздрачев был вынужден извиниться. Началось служебное расследование, по результатам которого Алексея Ноздрачева понизили в должности за грубое нарушение "требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц".

Впрочем, опрошенные "Апострофом" эксперты сходятся на том, что высказывания полковника не были слишком уж далеки от истины. Высшему офицерскому составу украинской армии будет достаточно просто объясниться с русскими. Ведь высшие украинские и российские военные чины учились в одних и тех же вузах, вместе служили в советской армии, а потому у них одинаковый способ мышления.

"Ноздрачев - сам по себе очень патриотичный человек. Он вложил достаточно сил в развитие Управления гражданско-военного сотрудничества. Но такие вещи не приходят ниоткуда. Фактически, он выразил точку зрения руководства. Скорее всего, он говорил не от себя лично, а просто передавал разговоры, которые есть в Генштабе", - объясняет военный обозреватель Михаил Жирохов.

Мнение о том, что высшее командование украинской армии не прочь "объясниться" с россиянами поддерживает и ветеран 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" Артем Новиков.

"Эти люди ментально близки к своим российским коллегам-оппонентам. На 70% украинская и российская армии - близнецы... Молодые военные категорически против "примирения", но в Украине нет патриотического офицерского корпуса, хотя именно он мог бы сформировать реальную оппозицию нынешним высшим чинам", - добавляет Артем. По его мнению, советское мышление и далекое от натовских стандартов качество подготовки командиров привели к тому, что украинская армия не смогла победить разрозненные сепаратистские группировки и российский спецназ в 2014 году.

"Если спуститься в бригады, ротные и взводные опорные пункты, то большинством людей, которые воюют с 2014-2015 годов, движет месть. За погибших друзей, побратимов. Они там ради победы", - добавляет видеограф, корреспондент фонда "Вернись живым" Анатолий Гаевский. Он работал в Авдеевке, Широкино, на Светлодарской дуге, в Марьинке, Счастье, Попасной и в Станице-Луганской.

Однако, проблема еще и в том, что украинское войско неоднородно. Бывший доброволец и контрактник батальона Национальной гвардии "Донбасс", а ныне общественный деятель Константин Плюснин добавляет, что в украинской армии есть еще и так называемые "заробитчане", которые вступили в армию или Нацгвардию только ради высоких зарплат. Они, как и люди советского образца, вообще не понимают, что происходит, а иногда даже поддерживают захватнические действия России. "Некоторые добровольцы могут согласиться на "интеграцию" с боевиками Донбасса. Но в целом сообщество добровольцев идею "интеграции" не воспримет", - считает Константин.

Михаил Жирохов отмечает, что в вопросе сотрудничества с боевиками дело может дойти даже до вооруженных столкновений между армией и добробатовцами, поскольку по его мнению, в случае наличия политической воли, армия будет вынуждена выполнять и такие нелепые приказы. Но стычки будут носить локальный характер, а тех, кто из-за "интеграции" добровольно оставит ряды Вооруженных сил, будет немного. Об этом снова можно судить по примеру российских военных, которые согласились на сотрудничество с местными жителями после окончания Чеченской войны, считает Михаил Жирохов. Кто-то будет ждать пенсию, а кто-то - апеллировать к тому, что в этой жизни больше ничего не умеет.

Локальное недовольство возможно и в случае полной реинтеграции ОРДЛО, например, вследствие выполнения Минских договоренностей. В частности, по мнению Артема Новикова, очень много ветеранов "поедут в Донецк и будут искать людей, которые голосовали, ходили с флажками, работали в "министерстве госбезопасности Донецка" или в "МГБ" Луганска". Но большинство столкновений будут носить локальный характер, ведь летом 2014 после освобождения от боевиков Славянска, Северодонецка, Краматорска и других городов не было никакой резни. "Я "оборачиваюсь" среди переселенцев. Они говорят, "когда я вернусь, то Васе и Пете в огород брошу гранату". Но это не на уровне серьезных столкновений. Концлагерей и расстрелов не будет, потому что с нашей стороны нет такой жестокости", - говорит Михаил Жирохов.

загрузка...