Заробитчанам глубоко наплевать на коронавирус - украинцы о ситуации в Польше

По состоянию на 17 марта в мире заразились коронавирусом Covid-19 свыше 170 тысяч человек, а умерли - более 6 тысяч. В связи с пандемией по всему миру закрываются границы и транспортное сообщение между странами. В частности, с целью предотвращения распространения коронавируса Польша решила частично закрыть границу с Украиной. В свою очередь, Украина с 17 марта закрыла границу для всех иностранцев, въезжающих в страну, и полностью закрыла авиасообщение. Что касается своих граждан, то Киев пообещал принимать всех, но людей будут отправлять на двухнедельный карантин в обсервацию.

"Апостроф" пообщался с супругами КИРИЛЛОМ и ОКСАНОЙ ЛИТОВКА - украинскими заробитчанами в польском Вроцлаве - о ситуации в городе, работе и жизни в условиях карантина (интервью писалось вечером 12 марта).

- Что происходит сейчас в Польше на фоне пандемии коронавируса?

- Оксана: Я сегодня впервые близко столкнулась с этой ситуацией. Здесь ввели карантин на две недели: закрыли все учебные заведения и запретили въезд в крупные города. Некоторые люди - в панике, потому определенного ряда товаров в магазинах нет - свежего мяса, молока, макаронных изделий, полуфабрикатов. Но еще накануне все было нормально.

- Кирилл: Если бы не новости, которые Оксана прочитала, то я и не знал бы, что мы на пороге карантина. Я не сказал бы, что в стране прямо-таки эпидемия, но бензин подешевел и машин стало меньше. Сегодня даже пробки перед въездом во Вроцлав не было, а она есть всегда.

- Вы продукты закупили впрок? Маски? Дезинфекторы?

- Кирилл: Больше чем надо, не покупали. Если ситуация будет совсем скверной, марля и спирт не спасут. Но, если честно, я считаю, что это просто кто-то развел панику на весь "шарик", и я убежден, что где-то делается "бабло". И его количество прямо пропорционально панике. Я не понимаю, почему в XXI веке люди не думают головой.

Лондон, АнглияФото: Getty images

- Оксана: Я тоже не понимаю, из-за чего столько шума. Знакомый сегодня возвращался из Польши в Украину. Так им электронными термометрами измеряли температуру. И они действительно думают, что показаний этих приборов достаточно, чтобы разогнать панику? А ничего, что температура может быть от любого воспаления в организме? А у каждой женщины таких - аж два в месяц. Поэтому я стараюсь держаться подальше от новостей и комментариев, потому что мне так спокойнее жить. А сегодня начала искать информацию, что же оно такое, и почему его все боятся. И ничего не нашла, кроме растерянно разведенных рук и призывов мыть эти самые руки после улицы. А я-то думала, что руки с улицы надо мыть всегда.

- Как обстоят дела на складах Аmazon? Какие меры применяют?

- Кирилл: Повесили везде плакаты с предупреждением о вирусе - в столовой, в туалетах. Призывают мыть руки и соблюдать личную гигиену. Я езжу на работу на личной машине, а кто нет, того возят на автобусе. Ничего не поменялось. Мне кажется, всем глубоко плевать на вирус. Плохо будет, если город закроют на карантин, как Варшаву.

- Amazon принимает посылки из Китая сейчас? Применяют ли к ним дополнительные меры безопасности?

- Кирилл: Спрашивал об этом у менеджера - он не в курсе, но предполагает, что ничего не изменилось.

- Не собираетесь бежать из Польши в Финляндию или балтийские страны?

- Оксана: В Финляндию собираемся по работе, но только в июле. Нам в начале мая нужно в Украину попасть, потому что у нас виза закончится.

- Кирилл: У нас виза - до апреля. Раньше не собирались возвращаться. Вряд нас не выпустят из Польши, когда виза закончится.

- Оксана: Надеюсь, что к слишком жесткиммерам не дойдет. Но, может, в такое время и лучше быть в европейской стране. Не секрет, что в Украине живется хуже. А раз такой "движ", то, может, легче будет остаться в Европе.

Карантин во Вроцлаве, ПольшаФото: Getty images

- Как вам, кстати, встреча украинцев и иностранцев в Новых Санжарах?

- Кирилл: Цирк.

- Оксана: Мне странно, что 19-летним девушкам-танцовщицам и моделям не были рады на Родине. Я сначала думала, что это депортировали украинцев, которые отказались работать на строительстве временных больниц в Китае (смеется).

О тех событиях мне рассказала подруга из Украины. Я тогда Кириллу сказала, что о нас все будут говорить, как о диких. Он не поверил. Потом так получилось, что возвращались с работы на такси, и таксист-поляк спрашивает: "А знаете, как в Украине встретили беженцев?" И что ему надо было ответить?

- И что вы ответили?

- Оксана: Что знаем. И что мы - не они, и надеемся, что нам в свое время дадут вернуться домой.

Но, на самом деле, поляки больше паникуют, чем украинцы. Когда на Майдане все началось, то даже состоятельные поляки серьезно задумывались над тем, чтобы продавать бизнес и ехать западнее. Боялись, что Путин и к ним доберется.

- Что планируете делать, если введут ограничения, как в Италии, - выход из дома только в аптеку, на работу или в магазин?

- Кирилл: Мы здесь примерно так и без карантина живем. Поэтому для нас ничего особенно не изменится. Вообще, ситуация не останется такой же, как сейчас, надолго - будет или ухудшаться, или паника спадет.