Без права на зарплату: бюджетников оставляют без средств к существованию во время карантина

Украинских бюджетников массово отправляют в отпуска за свой счет. А для того, чтобы все же сохранить зарплату, им иногда приходится идти на работу, рискуя здоровьем в буквальном смысле этого слова – ведь введенный в стране карантин призван минимизировать контакты между людьми, чтобы остановить распространение коронавируса. "Апостроф" разбирался, что происходит, и почему на это никак не реагирует власть.

Карантин в связи с распространением коронавируса внес существенные коррективы в жизнь украинцев. Не работают рестораны, увеселительные заведения, торговые точки, за исключением продуктовых магазинов и аптек, салоны красоты, СПА, парикмахерские. В связи с этим бизнес несет огромные потери. Это касается и самозанятых граждан.

Многие работодатели отправляют сотрудников в вынужденные отпуска за свой счет или попросту увольняют, ведь в сфере услуг люди часто работают по временным договорам или вообще без официального оформления.

Власти обещают поддержку населению – более 10 миллионов пенсионеров получат доплату в размере 1 тысячи гривен, некоторым категориям граждан компенсируют расходы на оплату услуг ЖКХ, а физических лиц-предпринимателей (ФЛП или ФОП - по-украински) на время карантина освободят от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Также малому и среднему бизнесу дадут послабления по некоторым фискальным вопросам.

Бюджетники без бюджета

Но, похоже, правительство не видит очевидных вещей прямо перед своим носом. Оказывая посильную (но, будем честны, пока совершенно недостаточную) помощь частному бизнесу, власть, похоже, забыла о тех, кого называют бюджетниками.

Так, согласно данным многочисленных собеседников "Апострофа", работников бюджетной сферы в массовом порядке заставляют писать заявления на отпуск за свой счет, а в противном случае предлагают увольняться.

Власти уже неоднократно призывали работодателей перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы (после остановки всего общественного транспорта с 23 марта это стало практически неизбежно), но при этом во многих районных госадминистрациях сотрудникам не разрешают работать на "удаленке". Условие простое – либо физически быть на рабочем месте, либо уходить в отпуск без сохранения зарплаты. Понятно, что большинство выбирают первый вариант – в отличие от крупных городов в райцентрах добраться до места работы можно и пешком. Но в этом случае увеличивается вероятность заразиться, а, значит, вся суть карантина нивелируется.

Хороший учитель – нищий учитель

Еще хуже ситуация в системе образования. Учителей также отправляют в отпуск за свой счет. Или вынуждают увольняться. Также нередки случаи, когда учителей, работников детских садов заставляют являться на работу – иначе им не начисляют зарплату. Помимо того, что, как уже было сказано выше, такие мероприятия увеличивают риск роста заболеваемости, это еще и большая глупость. И связана она во многом с юридической неурегулированностью этого вопроса.

Детский садик, КиевФото: УНИАН

Ситуации, подобные сегодняшней, связанной с коронавирусом, регулируются Инструкцией о порядке начисления заработной платы работникам образования, составленной Министерством образования и науки еще в 1993 году. В ней сказано, что "в случае, когда в отдельные дни (месяцы) занятия не проводятся по независящим от учителя (преподавателя) причинам (сельхозработы, эпидемии, неблагоприятные метеорологические условия и т.д.), его оплата осуществляется из расчета заработной платы, установленной при тарификации, при условии, что учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу. При отсутствии такой работы время простоя оплачивается в порядке и размерах, определенных Кодексом законов о труде Украины" (кстати, такая норма касается только учителей, а, например, в отношении научно-педагогических работников вузов она не действует).

Статья 113 Трудового кодекса четко гласит: время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже от двух третей тарифной ставки установленного для такого работника оклада. При этом за время простоя, "когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или окружающих его людей, и окружающей среды - не по его вине - за ним сохраняется средний заработок".

Но школы не переведены в режим простоя, а органам власти поручено работать в усиленном режиме.

Почему молчит власть

Сегодня, когда во многих регионах из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации (при этом обсуждается вопрос о введении чрезвычайного положения по всей стране), власти до сих пор не приняли ни одного нормативного акта об оплате труда госслужащих, работников органов местного самоуправления, бюджетников в условиях эпидемиологического карантина.

Блокпост возле КиеваФото: УНИАН

Министерство образования и науки направило в региональные администрации письмо от 17 марта 2020 года, в котором, в частности, рекомендовало: перевести работников сферы образования и науки на гибкий и удаленный режим, не допускать принудительной отправки сотрудников в отпуск за свой счет, сохранять за работниками на период карантина среднюю зарплату. Правда, этот документ не имеет какой-либо юридической силы.

В связи с этим возникает вопрос: почему не принято соответствующее решение, имеющее при этом не рекомендательный, а обязывающий характер?

Есть и другие вопросы: является ли все это проявлением бездеятельности правительства? Или власти в условиях жесточайшего дефицита бюджетных средств, который образовался в конце 2019 года, а в нынешнем году только нарастает, и в связи с кризисом, обусловленным коронавирусом, может стать еще более серьезным, просто не хотят (или не могут) найти деньги на такие выплаты, оставляя бюджетников один на один с их проблемами?

Ответов, увы, пока нет. Как и нет внятных решений властей, которые сейчас крайне нужны людям.