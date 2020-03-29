"Не будете слушаться, будет, как в Италии" - израильтянин о карантине

Израиль стал одной из первых стран, жестко отреагировавшей на пандемию коронавируса. 18 марта Израиль решил закрыть въезд для иностранных граждан. 26 марта карантин ужесточили. Власти Израиля закрыли все синагоги, мечети и церкви, запретили выходить из дома, пообещав штрафовать, и прекратили транспортное сообщение.

"Апостроф" поговорил с жителем Тель-Авива ИТАНОМ ГАГАРКИНЫМ о том, как живет город в условиях карантина и как жесткие ограничения повлияли на горожан.

- Как проходит карантин в вашей стране?

- Я уже 2 недели не работаю. Я работал в отеле, но сейчас они все закрыты, поскольку туристов нет и работы, соответственно, тоже.

Многие отели используются как обсервации. У нас около 3 тысяч заболевших коронавирусом. Один из отелей, в котором более 500 комнат, полностью переоборудован, и теперь там в изоляции находятся больные коронавирусом.

На данный момент примерно 700 тысяч человек не работает, наверное, даже до миллиона доходит. Около 20% людей сидят без работы. Для тех, кто работает, уменьшили ставку. На рабочих местах оставили только тех, кто обеспечивает жизнь города.

Для граждан введен режим самоизоляции, все должны сидеть дома.

- Разрешен ли выход на улицу? Есть ли штрафы за нарушение режима?

- Начиная с 25 марта, карантин ужесточился. Запрещено выходить на улицу просто так. Запрещено выходить из дома дальше, чем на 100 м, без причины. То есть выйти на улицу, чтобы покурить сигарету, можно. А гулять не разрешат.

Можно ходить в супермаркеты за едой и за товарами первой необходимости. Есть ряд нюансов, например, можно выходить для помощи пожилым родственникам.

Полиция ходит по городу и спрашивает о цели перемещения. За нарушение карантина введены достаточно серьезные штрафы (5000 шекелей - около 39 тысяч гривен, - "Апостроф").

- Работают ли супермаркеты, рестораны, развлекательные заведения? Есть ли дефицит продуктов, средств гигиены, антисептиков?

- Большинство ресторанов закрыты, некоторые работают только на доставку. Доставка полностью бесконтактная - ставят товары за дверью.

В супермаркетах все кассиры и сотрудники - в специальных масках. При входе в абсолютно все супермаркеты есть измерители температуры - меряют всем посетителям. Если будет повышена – не пустят за покупками.

В супермаркеты люди ходят мало, боятся заражения.

Продуктов хватает, дефицита никакого нет. Я видел, что люди запасаются туалетной бумагой, но больше по приколу, я думаю.

Повышения цен не было вообще, правда, и скидок обычных тоже нет. Я не видел такого, чтобы что-то стоило 10 шекелей, а теперь 15. Если повышение цен на какой-то продукт и произошло, то незначительное.

- Работают ли аптеки? Есть ли в них дефицит товаров?

- Аптеки работают все. Дефицита нет, все необходимые лекарства есть. Антисептики есть и в аптеках, и по всему городу. Кстати, именно в супермаркетах нет антисептиков, только измеряют температуру.

- Работает ли общественный транспорт? Ездят ли такси? Повысились ли цены на такси?

- Транспорт практически отменен. Все поезда в стране отменены, некоторые городские автобусы, наверное, 10-15%, работают. Но после 8-ми вечера наступает комендантский час, и автобусы не ездят. Эта мера необходима для того, чтобы люди не перемещались по городу.

По городу можно ездить на такси, но для них тоже введены правила. Например, в одну машину может сесть только один человек без учета водителя. Пассажир должен сидеть сзади и с открытыми окнами.

Цены на такси не повысились, но особых скидок тоже не делают. Видел рекламу службы проката самокатов для передвижения по городу, предлагают скидки.

- Информирует ли власть жителей о количестве заболевших?

- Наш премьер-министр (Биньямин Нетаньяху, - "Апостроф") каждый вечер записывает обращение, повторяет необходимость соблюдения карантина, гигиены рук и прочего. Нас пугают Италией и Испанией, говорят, что там по 700 трупов в день, "если не будете слушаться – у нас будет то же самое".

Есть те, кто не слушается, но делают это по-тихому, все равно боятся.