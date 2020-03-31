Жизнь после коронавируса: оклемается ли мир после COVID-19

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) подготовил аналитическую записку по мировому опыту внедрения мер с целью преодоления эпидемии нового коронавируса и минимизации негативных социально-экономических последствий. "Апостроф" публикует выводы экспертов, сделанные по результатам анализа вариантов правительственных решений в разных странах мира.

Пандемия COVID-19 нанесла самый серьезный за последние несколько десятилетий удар не только системе здравоохранения, но и мировой экономике и процессам глобализации. Развитие ситуации вокруг пандемии и ее влияние на мировую экономику и политику требует дальнейшего глубокого анализа, но уже сейчас можно сделать вывод, что COVID-19 на время изменит поведение и политику национальных правительств во всем мире. Эти изменения могут включать использование жестких средств для защиты национальных интересов, переориентацию на внутренние рынки, цепочки производства и собственные ресурсы, развитие новых "виртуальных" политических и экономических моделей.

В международных отношениях COVID-19 покажет трансформацию форм глобального лидерства, относительное ослабление традиционных международных институтов и, вероятно, замедление интеграционных процессов; возрастание роли и влияния обществ государств с эффективными институтами, усиление роли государств в целом с их традиционными механизмами регулирования и влияния на жизнь граждан и международные отношения.

С другой стороны, текущий кризис открывает окно возможностей для международных институтов, которые смогут продемонстрировать слаженную и эффективную реакцию. Прежде всего, это касается МВФ, Всемирного банка, "Группы семи" - при условии, если их помощь действительно окажется существенной, особенно для бедных стран.

Вызовы, связанные с угрозой для здоровья людей, появятся на международной повестке дня; а страны, способные предложить эффективные и действенные подходы к минимизации рисков, смогут получить дополнительные политические возможности.

На данный момент политические решения стран мира по реакции на пандемию делятся на две группы. Первая - изоляция больных и зараженных домохозяйств без введения карантина и прекращение передвижения граждан. Вторая - более жесткие меры, введение карантина, ограничения передвижения граждан, закрытие публичных заведений вплоть до полного прекращения любой деловой или социальной активности. Сейчас правительства большинства стран выбирают второй вариант действий, то есть строгие меры контроля и ограничения. На это их побуждают как успехи Китая, который благодаря жестким действиям сумел остановить стремительное распространение вируса, так и панические настроения в мире, и недостаток других эффективных инструментов борьбы с пандемией.

В то же время подобные жесткие меры имеют очень высокую экономическую цену, есть сомнения в их эффективности в среднесрочной перспективе, учитывая, что эпидемия может вернуться через несколько недель или месяцев. В связи с этим сейчас важно понимать дальнейшее развитие ситуации в Китае – будет ли там новая вспышка эпидемии после ослабления ограничений. Любая повторная изоляция будет нести новые как экономические, так и психологические потери, и неприятие их со стороны общества и бизнеса.

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Альтернативой экономически и социально проблемным мерам жесткого реагирования может быть либо изобретение вакцины, либо концепция выработки "коллективного иммунитета", либо новая модель социальной организации жизни и труда - "виртуальной политики и экономики", "социального дистанцирования", "удаленного режима работы и доступа".

Концепция формирования "коллективного иммунитета" (то есть дать возможность большинству переболеть) популярная среди "прогрессивных" стран Европы, особенно на фоне заявлений ВОЗ по поводу низкой эффективности ограничений на поездки и торговлю. В ВОЗ отмечают, что соблюдение элементарных правил гигиены дает больший эффект, чем ограничительные меры, экономические же последствия жесткого режима изоляции могут иметь не намного лучшие последствия, чем пандемия. Мягкий подход также является проблемным с точки зрения управления текущими рисками, поэтому, даже такие страны, как Великобритания, Нидерланды и другие, постепенно переходят к более жестким мерам. В этом отношении мало уделяется внимания опыту Южной Кореи, которая на сегодня лучше всех дала ответ распространению пандемии.

Анализ действий стран мира по пандемии показал, что первоочередными мерами должны быть массовые тестирования населения для определения зон опасности и их быстрой изоляции, чтобы вводить карантин не по всей стране, а именно в опасных районах. Важным является определение тех людей, которые переболели и имеют соответствующие антитела (иммунитет) и не нуждаются в изоляции и смогут проводить обычную хозяйственную деятельность. Положительным стал опыт использования высоких технологий для отслеживания здоровья граждан, наподобие тех, которые использует Китай и Южная Корея (специальное программное обеспечение). Все больше внимания сейчас уделяется развертыванию производства собственными мощностями критического медицинского оборудования, инвестиций в управление и развитие инфраструктуры собственной системы здравоохранения, совершенствования протоколов лечения, разработку вакцин и новых лекарственных препаратов.

Коронавирус и жесткие меры предупреждения распространению вируса будут иметь негативное влияние на экономику - даже большее, чем на общественное здоровье. Из имеющихся данных (падение промышленного производства в Китае почти на 20%, розничная торговля - более 20%, инвестиции - на 24%, падение промышленного производства США - на 12,5%, ожидаемое общее сокращение национальных ВВП - от 3% и более и т.д.) уже очевидно, что экономический упадок будет значительно глубже, а последствия - хуже, чем это прогнозировали даже самые скептически настроенные аналитики. Учитывая такую ситуацию, правительства ведущих стран мира разрабатывают масштабные пакеты помощи своим экономикам.

Если брать пример с ЕС, который выделяет на помощь 1% ВВП, то в случае Украины объем средств должен быть 1,3 млрд долл., - то есть более 30 млрд грн, что является абсолютно реальной цифрой. Однако даже наличие таких пакетов помощи не гарантирует результатов. Простое снижение процентной ставки не сможет активизировать экономическую деятельность в условиях длительного или повторяющегося карантина. Простое увеличение публичных закупок без изменения модели производственных процессов и организации труда в условиях карантина будет только вымывать средства из государственных бюджетов. Прямые выплаты гражданам только отсрочат момент встречи с новыми жесткими социально-экономическими реалиями. Только введение новых "виртуальных" или четко организованных государством экономических моделей может восстановить экономический рост - в новых формах, с новой организацией труда и трудовых отношений.

В Украине проблема усугубляется еще и тем, что сейчас в правовом вакууме оказались отношения по дистанционному труду, что ставит под угрозу надлежащее осуществление и защиту прав работников и работодателей во время карантина. На рассмотрении Верховной Рады находится ряд законопроектов о труде, ни один из которых не предлагает комплексного решения существующей проблемы. Учитывая изложенное, настоятельно необходимо разработать и внести соответствующие изменения в трудовое законодательство.

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Международные финансовые институты уже объявили о выделении фондов на борьбу с коронавирусом, его распространением и последствиями: а) Международный валютный фонд - 50 млрд долл. - для поддержки наиболее пострадавших стран и уязвимых экономик бедных стран и тех, которые имеют средний уровень дохода со слабыми системами здравоохранения; б) Всемирный банк - 12 млрд долл. - для эффективных мер в ответ на коронавирус; в) еще 10 млрд долл. выделят Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация.

Маловероятно, что эти средства смогут системно изменить ситуацию и в борьбе с болезнью, и с экономическими проблемами, но важно, что объявление пандемии дает возможность начать работу по реструктуризации задолженности таких стран, как Украина, которая в 2020 году должна сделать значительный объем выплат по внешнему долгу. Украина сейчас имеет все шансы обратиться за помощью к МФО и по реструктуризации, и по новым займам для борьбы с пандемией. Кроме того, правительство может начать диалог по пересмотру других международных договоров и договоренностей, которые невыгодны для украинской экономики ("реструктуризация Яресько", невыгодные для Украины элементы зон свободной торговли и т.п.).

В случае Украины наибольший удар будет нанесен по украинским экспортерам, сфере услуг, самозанятых, возможно, и по банковской системе. На данный момент, более низкая учетная ставка и ослабленная гривна может обеспечить определенные преимущества для украинской экономики. При этом надо поддерживать курс гривны, не давая спекулянтам влиять на нее - отклонение курса на 10-15% приведет к необходимости дополнительной капитализации большинства украинских банков. Кризис дает возможность для перезагрузки украинской экономической модели, сосредоточении на новейших инновационных отраслях, введении "виртуальной экономики" и е-государства. Правительству необходимо как можно быстрее провести дискуссию со всеми заинтересованными игроками для определения приоритетных направлений и планов ответных действий.

Нужны такие шаги:

1. Переход к безналичным расчетам.

2. Введение норм "важных" и воздержание от "неважных" передвижений, при том, что поездки на работу являются "важными" при условии предоставления работодателем подтверждение важности пребывания сотрудника в офисе и обеспечения санитарно-эпидемиологических норм работы.

3. Введение новых санитарно-эпидемиологических норм для предприятий, учреждений торговли, общественного транспорта, распространение и жесткий контроль над соблюдением правил социального дистанцирования.

4. Создание антикризисного штаба при КМУ для обработки в течение нескольких дней плана мероприятий экономической модернизации и максимального внедрения электронных услуг со стороны государства и предприятий.

Нынешняя ситуация также требует стимулирования практик корпоративно-социальной ответственности. Такие практики могут "закрыть пробелы" государственной политики и сэкономить бюджетные средства. Необходим постоянный открытый диалог в системе "государство-общество-бизнес" во избежание проталкивания лоббистских интересов по неуплате в бюджет отдельными предприятиями и по компенсации кредитов из государственного бюджета отдельному бизнесу за счет граждан. При отсутствии прозрачности в этом процессе это увеличит социальную несправедливость, приведет к увеличению уровня дефицита государственного бюджета и поставит функционирование украинской экономики под еще большую угрозу, чем сам коронавирус.

Основной вывод на сегодня: в мире временно усиливается роль государства и во внутренней, и в международной политике. Нужна быстрая рационализация действий власти в контексте борьбы с коронавирусом, у которой будет две одинаково важные задачи: а) предупреждение и борьба с коронавирусом; б) смягчение негативных экономических последствий и переход к новым моделям экономического развития.