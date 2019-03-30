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От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

Политолог Виктор Таран о фальсификациях на выборах-2019

Виктор Таран, политолог суббота, 30 марта 2019, 17:28
Политолог Виктор Таран о фальсификациях на выборах-2019 Фото: УНИАН

В украинском обществе политические силы постоянно пытаются находить новые пути для искажения народного волеизъявления. Именно поэтому вопрос "будут ли сфальсифицированы выборы" так беспокоит украинское общество последние полгода, считает политолог Виктор Таран.

К счастью, масштабных фальсификаций с применением админресурса и силовиков в пределах страны, как это было например в 2004 году, на этих выборах однозначно не будет. Тем более на сегодня за нарушение избирательного законодательства предполагается достаточно серьезная уголовная и административная ответственность, которая содержит 14 составов административных правонарушений (ст. 2127 - 21220 КоАП) и 7 составов уголовных преступлений (ст. 157, 158, 1581, 1582, 159, 1591, 160 УК).

Однако это вовсе не означает, что такие попытки не будут делаться на участковых комиссиях ее членами.

Выделю три основных способа фальсификации, которые по моему мнению, будут применяться в воскресенье.

1) Корректировка результатов голосов путем порчи бюллетеней кандидата соперника. Для этого члены комиссии могут, например, прятать под ногти грифы карандаша или использовать специфические гаджеты, например "кольца". И при подсчете бюллетеней такой член комиссии незаметно делает этим грифелем лишнюю отметку - и все, бюллетень за "неправильного" кандидата недействительный. Кстати, по сообщению общественных организаций, в Тернопольской области подобные кольца-обманки со встроенными стержнями обнаружили у членов УИК одного из кандидатов в президенты.

Ответственность:

Незаконное уничтожение или повреждение избирательной документации - наказание при наличии квалифицирующих признаков - до 5 лет лишения свободы (ст. 1582 УК);

2) Подмена бюллетеней при подсчете голосов. Это может произойти, если лицо, которое подсчитывает голоса, может положить в пачку одного из кандидатов бюллетени другого кандидата с целью улучшения результата своего кандидата.

Ответственность:

Санкции за такие действия предусматривают от 3 до 10 лет лишения свободы (ст. 158 УК);

3) В случае, если представителей какого-то кандидата не будут устраивать результаты выборов, то члены комиссии, которые его представляют, могут попробовать искусственно сорвать заседание, организованно его покинув. Таким образом, при отсутствии кворума это сделает невозможным подписание финального протокола, а следовательно и установить финальные результаты выборов на том или ином участке.

Ответственность:

Санкции за такие действия предусматривают от 3 до 5 лет лишения свободы (ст. 1572 УК).

Вышеуказанные фальсификации могут осуществляться исключительно членами участковых комиссий. И каждый из них, перед тем как начинать противоправные действия, должен помнить две вещи. Во-первых, в случае, если эти нарушения зафиксируют официальные наблюдатели, то нарушитель будет немедленно арестован сотрудниками национальной полиции, которые будут находиться в это время на участке. Во-вторых, кандидаты очень быстро забудут о своих представителях и отмежуются, а они останутся с уголовным делом один на один перед правоохранительной системой.

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