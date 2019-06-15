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Троица 2019: что нельзя делать в праздник

Главные запреты на Троицу

Татьяна Гайдина суббота, 15 июня 2019, 11:02
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Главные запреты на Троицу Фото: pixabay.com

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают один из двенадцати важнейших праздников - Троицу. Этот праздник приходится на пятидесятый день после Пасхи (отсюда и второе название – Пятидесятница).

Согласно библейским сказаниям, в этот день на учеников Иисуса Христа сошел Святой Дух, после чего они могли говорить на разных языках, чтобы проповедовать христианское учение среди разных народов по всему миру.

День Святой Троицы сопровождается множеством традиций и обрядов - как церковными, так и народными, пришедшими из глубины веков. Однако в этот день действуют и определенные запреты, которых принято придерживаться.

Что нельзя делать на Троицу

- В этот день запрещается заниматься работами, которые связаны с землей: пахать, сажать растения, копать, косить траву и прочее. Также нельзя рубить и пилить деревья, ломать сучья и колоть дрова.

- На Троицу запрещается любая физическая работа по дому: уборка, вязание, шитье, стирка и тому подобное. Считается грехом не прийти в церковь только потому, что от храма отвлекли бытовые дела, которые можно перенести на другой день.

- В этот праздник не следует думать о плохом, обижаться на окружающих, ругаться с близкими, выяснять отношения или желать кому-то плохого.

- Верующему человеку в этот день лучше воздержаться от некоторых земных страстей, в том числе и от интимной близости. Однако это правило стоит рассматривать как совет, а не прямой запрет.

- На Троицу нельзя вступать в брак - венчание не совершается в дни 12 основных праздников (Пасхи, Рождества, Троицы и других).

- В народе также говорят, что в этот праздник нельзя купаться в реке. Согласно поверью, русалка может выйти на сушу и забрать с собой на дно водоема человека. Также нежелательно в этот день самому идти в лес.

- На Троицу не принято посещать кладбища. Почтить память умерших нужно накануне праздника, в субботу.

- Церковь запрещает заниматься гаданием, ворожбой и другими языческими обрядами.

- В народе в этот день не стригут и не окрашивают волосы.

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