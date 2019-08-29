Ореховый Спас 2019: что нельзя делать 29 августа, традиции и приметы

29 августа православные христиане в Украине отмечают Ореховый Спас - последний из трех августовских праздников. Третий Спас отмечается на следующий день после Успения Богородицы, и на второй день после завершения Успенского поста (он длился с 14 по 27 августа).

Название Орехового Спаса связано с лесными орехами, которые как раз созревают к этому времени. Начиная с этого дня, их можно собирать и заготавливать на зиму. Второе название праздника - Хлебный Спас. Его так называют потому, что в конце августа заканчиваются работы по сбору пшеницы, и хозяйки начинают выпекать хлеб из зерна нового урожая.

У последнего Спаса есть еще и другие названия - Нерукотворный Спас, Холщавый Спас или Спас на полотне. Согласно преданию, в этот день Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем, оставив на нем лик Сына Божьего. Так и появилась икона Нерукотворная, которая прославилась многими чудесами. С Третьим Спасом было связано много народных примет, традиций и запретов. Некоторым из них можно следовать и сегодня. "Апостроф" рассказывает, как отмечать Ореховый (Хлебный) Спас и что нельзя делать в этот день.



Традиции праздника

Ореховый Спас празднуют уже не с таким размахом, как Медовый и Яблочный. Это обусловлено тем, что дата праздника приходится на конец лета, когда людям необходимо было сделать запасы на зиму. Поэтому устраивать празднования им некогда.

Как и предыдущие Спасы в этот день принято ходить в церковь на утреннюю службу. Верующие собирают в корзинки заранее приготовленный из нового урожая хлеб, собранные орехи и несут в храм, чтобы освятить.

На Хлебный Спас принято устраивать семейный ужин. Так как Успенский пост уже закончился, то на на столе может стоять все, в том числе мясные и рыбные блюда. А во главе стола обязательно должен находиться хлеб.

Наши предки в этот день делали банные веники из орешника, который защищал от болезней и сглаза.

С давних времен в день Орехового Спаса проводились ярмарки, где продавали домотканные полотна. Из них потом шили одежду на холодный сезон.

Еще одна традиция в этот день - чистить колодцы и другие подземные источники. Таким образом, наши предки готовились к зиме.

Приметы на Ореховый Спас

- Если хороший урожай орехов, то и урожай хлеба на следующий год будет хороший.

- Если журавли к последнему Спасу уже улетели на юг, то Покров (14 октября) будет морозным.

- Если на Третий Спас идет дождь - осень будет теплой.

- Если к Хлебному Спасу не закончить уборку пшеницы, то зерно может испортиться.

- Если при сборе орехов попал червивый плод, то не миновать беды.

- Первый собранный орех нужно обязательно съесть самому, а второй отдать другому. Считалось, что таким образом можно отвести от себя порчу.

Что нельзя делать в праздник

- Нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла. Считается что неприятности, которые пожелаешь в этот день, могут вернуться к тебе в будущем.

- В этот день не принято отказывать в еде бедным и странствующим.

- Не рекомендуется в день Орехового Спаса ходить в лес без какого-нибудь оберега. Считалось, что в этот день в лесу бродит нечистая сила.

- В этот день нельзя лениться и отказываться от работы. Если в любой другой церковный праздник работать запрещается, то Третий Спас - это день сбора урожая и заготовок на зиму.