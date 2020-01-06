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Лучшие поздравления с Рождеством: открытки, стихи, проза и видео

Выбирайте поздравления и отправляйте их своим близким, которые отмечают Рождество 7 января

Татьяна Гайдина вторник, 7 января 2020, 10:01
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Выбирайте поздравления и отправляйте их своим близким, которые отмечают Рождество 7 января Фото: pexels.com

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Этот день верующие считают наибольшим религиозным праздником. Они поздравляют друг друга и радуются рождению Иисуса Христа, который появился на свет, чтобы искупить грехи человечества.

Утром 7 января принято приветствовать друг друга словами "Христос родился!" и "Славим Его!". Не стоит забывать в этот день и о поздравлениях. "Апостроф" собрал лучшие открытки, поздравления в стихах, смс и прозе, а также волшебные музыкальные открытки. Выбирайте добрые и радостные поздравления с Рождеством 2020 и отправляйте их самым близким людям.

Поздравления с Рождеством 2020 в стихах

В дом стучится торжество,
В каждую квартиру.
К нам приходит Рождество!
Всем добра и мира!

***

Снежинки падают с небес,
Как маленькие звездочки.
Стал белоснежным хвойный лес,
Попрятались иголочки.

И светом сказочным вокруг
Все тотчас засияло,
И на душе с чего-то вдруг
Теплее сразу стало.

Согреться солнечным лучом
Ты сможешь в сказке этой.
Запахло нежно Рождеством,
Ликует вся планета.

***


Рождество уж на пороге,
Ярко светятся огни.
Вам желаю в этом доме
Много счастья и любви.

Пусть с Рождественской звездою
Ангел спустится в ваш дом,
И божественной рукою
Поможет лаской и добром.

Чтобы сквозь снежную лавину
Вы чувствовали солнца свет,
Тепло чтоб вас не покидало
И не было ни зла, ни бед.

***

С Рождеством тебя Христовым,
С праздником светлым и благим,
Желаю быть всегда здоровым
И счастьем дорожить своим!

***
Сегодня самый светлый праздник,
Как символ детства и тепла,
Во всем своем многообразье
Даров, чудес и волшебства.

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Сегодня Рождество Христово!
Вас поздравляем от души.
Пускай этап наступит новый
И все желанное свершит!

Поздравления с Рождеством 2020 в прозе

С Рождеством Христовым! Пусть в дом ваш не найдут дорогу беды, а только счастье входит в ваши двери. Желаю вам не знать грустных мыслей и одиночества. Оставьте в прошлом все плохое и негативное, что было с вами и идите вперед только с хорошим. Пусть улыбка озаряет вас всегда и глаза сияют от счастья и любви!

***

Прими наши поздравления с этим светлым праздником! Желаем тебе благополучия, пусть в твоей душе всегда будет спокойствие. В Рождество все православные получили благую весть и к тебе пусть приходят только хорошие новости и радостные известия! Пусть дом твой будет полная чаша, и мир будет постоянным спутником твоим! С Рождеством Христовым!

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

***

Поздравляю со светлым праздником - Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, близкие - счастливы и здоровы. Желаю только добра, и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись!

***

Хочу поздравить со Христовым Рождеством и пожелать добра и мира! В семье - любви, в душе - покоя, в сердце - веры. Пусть Ангел-Хранитель ведет за руку к счастью, оберегая от бед и печали. На жизненном пути - надежды, а в делах - успехов без препятствий.

Открытки к Рождеству Христову 2020

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