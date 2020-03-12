Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

В четверг, 12 марта, Киевсовет может принять решение о полноценном запуске в столичном метро услуги 4G. О том, из-за чего киевляне до сих пор ездят в метрополитене без связи, и почему мэрия так долго тянула с этим вопросом, разбирался "Апостроф".

История вопроса

С 5 марта три всеукраинских мобильных оператора начали предоставлять услуги 4G в столичном метро. Правда, пока только на одной станции киевского метрополитена – "Академгородок". Успех, скажем прямо, достаточно сомнительный. Тем более, эпопея с нормальной сотовой связью и Интернетом в подземке тянется уже много лет. Сначала киевская власть обещала запустить в метро Wi-Fi, но позже не смогла осуществить даже 4G.

Запустить 4G в метро Киева руководство столицы впервые пообещало еще в 2013 году. Однако за это время ни при главе КГГА Александре Попове, ни при мэре Виталии Кличко, который уже 6 лет руководит столицей, там не смогли выполнить эту задачу. Позже появилась идея провести сеть Wi-Fi. Но все попытки запустить, казалось бы, элементарный с технической точки зрения проект, заканчивались фиаско.

В 2014 году на городском конкурсе победила компания Mosquito Mobile. Помимо скоростного интернета в ее задачи входило проведение видеонаблюдения в метро. Предполагалось, что сеть на всех станциях заработает уже до конца 2016 года. Формально компания выполнила обещание и провела систему Wi-Fi на 17 станциях метрополитена. Но все это было сделано настолько некачественно, а соединение проходило с такими перебоями, что в результате эта история закончилось полным провалом.

Позднее, в 2016 году, Mosquito пробовал еще раз перезапустить Интернет, а заодно заработать на рекламе перед подключением к сети. Однако уже через год реклама исчезла, а дальнейшее расширение сети приостановили из-за "финансовой несостоятельности" инвестора. Главной причиной заморозки называют прекращение финансирования со стороны основного акционера Mosquito Mobile Александра Адарича, который также является совладельцем признанного неплатежеспособным Фидобанка.

В конце концов КГГА с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, пообещав объявить новый конкурс. Однако тендер на строительство сети Wi-Fi не состоялся. Вместо него в октябре 2018 года мобильные операторы начали готовиться к конкурсу на поставку оборудования и проведению технических работ по внедрению в столичном метрополитене связи 4G.

Здесь процедура тоже тянулась долго. В июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G-сети в столичном метрополитене. Выгода состояла в том, что техническое решение от китайцев позволяет использовать одну базовую станцию одновременно всем трем всеукраинским мобильным операторам.

Интернет здорового человека

Сейчас на подземных станциях метро, в перегонах и на эскалаторах работает только сеть мобильной связи стандарта 2G. В свое время ее строительство было профинансировано тремя мобильными операторами в равных долях. Впрочем, не секрет, что связь часто пропадает, а Интернет работает только на "избранных" станциях.

Но и здесь не обошлось без манипуляций. Сейчас для развертывания 4G на станции "Академгородок" Киевстар, Vodafone Украины и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц. По рассказам экспертов, эта частота не предназначена для интенсивного использования Интернета и мобильной связи.

Но в будущем, обещают операторы, также будет задействован диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Впрочем, когда это произойдет – неизвестно. Как и непонятно, почему нельзя сразу сделать "раздачу" нормального качества. Таким образом, есть риск того, что 4G будет только на бумаге, а фактически произойдет апгрейд старого 2G.

Положительным моментом является то, что все работы профинансируют "трио" всеукраинских операторов. Однако для начала выполнения работ необходимо согласовать с КГГА и руководством метрополитена процедуру допуска подрядчика к работам.

"Все три мобильных оператора объединили усилия, чтобы запустить долгожданный 4G-интернет как можно скорее на первой станции киевского метро. И все, что нам необходимо для запуска на других станциях – соответствующее решение депутатов Киевсовета", - отметил в комментарии "Апострофу" президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

Для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена. Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета 12 марта, то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия.

"Этот проект решения на уровне Киева устанавливает прозрачный механизм формирования платы за доступ операторов и провайдеров к элементам городской инфраструктуры. Если учесть, что всего в Киеве насчитывается около 35 субъектов хозяйствования (провайдеров и операторов), которые осуществляют такой доступ, то такое решение, безусловно, нужно принимать. И, безусловно, прежде всего киевляне ожидают появление 4G в метрополитене и в целом лучшее качество связи", - сказал в комментарии "Апострофу" председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Алексей Окопный.

Впрочем, учитывая нюансы с частотами – а значит, и с качеством связи и Интернета – киевлянам и гостям столицы рано радоваться. Улучшения, конечно, будут. Но не кардинальные…