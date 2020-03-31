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В украинской науке грядут революционные перемены: кто должен сменить Бориса Патона

Академия наук нуждается в реформе

Виктор Авдеенко вторник, 31 марта 2020, 17:38
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Академия наук нуждается в реформе Борис Патон Фото: УНИАН

Возглавляющий Национальную академию наук (НАНУ) без малого 60 лет Борис Патон уходит в отставку. Выборы нового президента НАНУ должны состояться в этом году. "Апостроф" разбирался, с какими вызовами придется столкнуться новому руководителю Академии, и кто из претендентов более других готов к выполнению соответствующих задач.

В руководстве Национальной академии наук Украины грядут перемены. Бессменный президент Академии Борис Патон, возглавляющий ее с 1962 года, не подал свою кандидатуру в качестве кандидата для выборов руководителя НАНУ, которые назначены на апрель. Напомним, в минувшем году Патону исполнился 101 год.

Выборы президента Академии наук должны состояться 16 апреля, однако они могут быть перенесены на более поздний срок в связи с карантином из-за коронавируса. Но в любом случае уже ясно, что у НАНУ будет новый руководитель.

Уже известен и список кандидатов на пост президента Академии наук:

- доктор химических наук Владислав Гончарук (78 лет);

- доктор биологических наук Сергей Комиссаренко (76 лет);

- доктор физико-математических наук Владимир Семиноженко (69 лет);

- доктор физико-математических наук Анатолий Загородний (67 лет);

- доктор экономических наук Богдан Данилишин (54 года).

Кто из них возглавит НАНУ, сейчас сказать крайне сложно

"Академия – это очень специфическая корпорация, это некий элитный клуб. Те, кто получил статус академика еще в советские времена или в начале 1990-х годов, это уже люди в возрасте. И большинство претендентов на пост президента НАНУ – тоже люди в возрасте (за исключением Богдана Данилишина). И выбирают президента сами академики", - сказал в комментарии "Апострофу" политолог, кандидат философских наук Владимир Фесенко.

Бюрократия, непрозрачность, консерватизм

Но кто бы ни пришел на место руководителя Академии наук, ему придется решать проблемы НАНУ, которых на сегодняшний день немало.

"Самая большая проблема – все очень забюрократизировано, - сказал изданию источник, хорошо знающий принципы работы НАНУ изнутри в силу своей профессиональной деятельности. - Слишком много всякого рода отчетов, никому не нужных справок. Много согласований на то, что без этих согласований можно было бы сделать гораздо быстрее и проще".

Еще одна проблема, по словам собеседника "Апострофа", – непрозрачность конкурсов.

"Научно-исследовательские институты, которые находятся "ближе" к руководству Академии наук, выигрывают приличное финансирование на свои проекты, а остальные довольствуются остатками", - поведал собеседник издания

Помимо этого, несмотря на то, что наука в Украине финансируется, скажем прямо, по остаточному принципу, это никак не сказывается на НАНУ: "Академики себя не обижают".

Ну и последнее, пожалуй.

"Может, в силу возраста или еще почему, члены Академии наук не умеют реагировать на новации. Они слишком консервативны", - отметил источник.

Нужны реформы

Проблема финансирования существует, но она не является главной.

"Недофинансирование было, и оно останется, тем более, в нынешней ситуации. Скорее всего, денег подкинут медицинской биологии, микробиологии, так как это напрямую связано с борьбой с вирусом. Все остальное будет урезано до минимума", - убежден Владимир Фесенко

Фесенко считает, что новый президент НАНУ не сможет удерживать Академию в нынешнем состоянии.

"Думаю, что с уходом Патона начнется период угасания Академии наук вплоть до ее окончательной ликвидации, по крайней мере, в нынешней форме. На сегодня главный вызов для Академии – банальное выживание", - заявил он.

Но, вероятно, в нынешнем своем формате Академия наук и не должна оставаться.

"Всем очевидно, что прежняя советская конструкция не отвечает реалиям времени. В свое время это была элитарная конструкция, достаточно эффективная, которая была частью системы, но с уходом той системы Академия наук превратилась в рудимент", - говорит Владимир Фесенко.

Соответственно, НАНУ нуждается в кардинальных изменениях.

"Вопрос о том, как дальше существовать Академии наук, открыт. Реформа неизбежна. Думаю, что с окончанием кризиса, связанного с коронавирусом, будут думать, что делать с Академией наук дальше", - отметил специалист.

Нужен академик-менеджер

Но кто способен такие реформы провести?

По мнению Владимира Фесенко, таким человеком мог бы быть Богдан Данилишин, самый младший среди кандидатов в президенты НАНУ. При этом его возраст является важным, но не единственным аргументом в пользу его кандидатуры.

"Как экономист он может попытаться предложить оптимальную компромиссную модель реформы Академии наук. В принципе, по своим качествам, по своему современному мышлению он может это сделать", - считает специалист.

Богдан Данилишин является действительным академиком Национальной академии наук Украины с 2009 года, при этом он на сегодня самый молодой академик НАНУ (стал им в 44 года). В 2007-2010 годах он был министром экономики Украины. С октября 2016 года возглавляет совет Национального банка Украины (НБУ).

"Данилишин доказал свой профессиональный уровень, и на академическом поприще у него будет возможность поделиться своим опытом. При этом как практик, занимавший должности в высших эшелонах власти, как человек, пришедший, что называется, со стороны, который не варился в этой кухне, он сможет показать непредвзятое отношение к ряду вопросов, проявить самостоятельность в принятии решений", - сказал в разговоре с "Апострофом" экономический эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.

Кроме того, и экспертное научное сообщество серьезно воспринимает Данилишина.

Известный украинский экономист, член совета НБУ, доктор наук, профессор Виталий Шапран, убежден, что Данилишин имеет все необходимые качества для того, чтобы возглавить Академию наук.

"Я считаю, что у Богдана Михайловича есть управленческий талант, и он очень дисциплинирован и требователен - прежде всего к себе, - сказал Шапран в комментарии изданию. - Насколько я понимаю, его желание возглавить НАНУ - это желание принести пользу украинской науке, которая уже давно никаких подвигов не совершала и, мягко говоря, отстает от инновационных трендов мировой экономики".

Но Академия наук - явно не то место, где можно надеяться на хороший заработок.

"Может быть, "все деньги мира" Богдан Данилишин уже заработал, и теперь он хочет занять достойное место в истории Украины", - подытожил член совета НБУ.

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