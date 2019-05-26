Барселона - Валенсия 1-2: Хроника матча, видео голов

Все. "Валенсия" прерывает гегемонию "Барселоны" в Кубке Испании. Заслуженная победа "Валенсии".
Снова Гуэдеш не забивает 100% момент. Вышел на пустые ворота. Но решил пробить издали и промазал.
Угловой зарабатывает "Барса".
Гуэдеш мог забивать третий мяч "Барсе". Убежал с центра поля с Силлессеном один на один, но пробил мимо ворот.
Момент. Месси вышел на ударную позицию, но затянул с ударом. В результате его накрыли защитники.
Вместо Родриго на поле появился Диакаби.
Месси пробил головой после передачи Малкома. Но мяч прошел выше ворот.
Блокируют игроки "Валенсии" удар Видаля.
1-2. Лангле побил головой после подачи углового, Доменек мяч отбил, но Месси добил мяч уже в пустые ворота.
Гамейро покинул поле. Вместо него вышел Пиччини.
Пике пробил после передачи Малкома, но не попал в ворота.
Кондогбиа, вышедший на поле вместо Парехо, получил желтую карточку.
Коутиньо пробил, но мяч стал легкой добычей Доменека.
Предупреждение получает Бускетс.
Опаснейший момент у "Барсы". Месси обыгрался с Малкомом и пробил в штангу. Видаль добивал, но промахнулся в пустые ворота.
Первое предупреждение в матче. Гайя сфолил на Малкоме.
Месси зарабатывает опаснейший штрафной. Но со стандарта он угодил в стенку. Отличный момент потеряла "Барса".
В перерыве в составе "Барсы" Семеду и Артура заменили Малком и Видаль.
Месси пробил из-за штрафной, но Хауме Доменек спас "Валенсию". Пожалуй, это самый опасный момент в исполнении "Барселоны".
Пике лишь в подкате прервал потенциальный выход один на один Родриго с Силлессеном.
Ракитич пробил выше ворот. Вообще ничего не получается у "Барсы" в атаке.
0-2. Солер ворвался в штрафную "Барселоны" по правому флангу и прострелил, а Родриго вколотил мяч в ворота Силлессена.
Не дает "Валенсия" расслабиться "Барсе" в обороне, раз за разом проводя контратаки.
Перспективная контратака едва не прошла у "Валенсии". Но очень сильную передачу отдали на Родриго.
0-1. Гамейро открывает счет. Француз получил мяч в центре штрафной "Барсы". Подработал мяч и спокойно расстрелял Силлессена.
Первый момент у Месси. Но его удар был заблокирован. Угловой подаст "Барселона".
Едва на свидание с Хауме не вышел Коутиньо. Но защита "Валенсии" не сплоховала.
Угловой зарабатывает Семеду для "Барсы".
Какой момент упустил Родриго. Провал в обороне "Барсы" позволил форварду "Валенсии" выйти один на один с Силлессеном. Родриго вратаря обыграл и послал мяч уже в пустые ворота, но "Барсу" от гола спас Пике, выбивший мяч с линии ворот.
"Барса" сразу же захватила мяч. Но пока без моментов проходит матч.