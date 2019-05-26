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Барселона - Валенсия 1-2: Хроника матча, видео голов

Барселона и Валенсия определили победителя Кубка Испании

воскресенье, 26 мая 2019, 00:18
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Барселона и Валенсия определили победителя Кубка Испании Фото: laliga.es

В финальном матче Кубка Испании играли "Барселона" и "Валенсия". Поединок проходил в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Валенсия".

"Барселона" - "Валенсия" - 1:2

Голы: Гамейро, 21; Родриго, 33; Месси, 73.

"Барселона": Силлессен, Семеду (Малком, 46), Пике, Лангле, Альба, Ракитич (Аленья, 77), Бускетс, Артур (Видаль, 46), Роберто, Месси, Коутиньо.

"Валенсия": Доменек, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо (Кондогбия, 65), Коклен, Гуедеш, Родриго (Диакаби, 88), Гамейро (Пиччини, 72).

Главный арбитр - Альберто Ундиано Мальенко.

Барселона
-
Валенсия
22:00
90+6'
Все. "Валенсия" прерывает гегемонию "Барселоны" в Кубке Испании. Заслуженная победа "Валенсии".
90+5'
Снова Гуэдеш не забивает 100% момент. Вышел на пустые ворота. Но решил пробить издали и промазал.
90+4'
Угловой зарабатывает "Барса".
90+3'
Гуэдеш мог забивать третий мяч "Барсе". Убежал с центра поля с Силлессеном один на один, но пробил мимо ворот.
90+2'
Момент. Месси вышел на ударную позицию, но затянул с ударом. В результате его накрыли защитники.
88'
Вместо Родриго на поле появился Диакаби.
85'
Месси пробил головой после передачи Малкома. Но мяч прошел выше ворот.
80'
Блокируют игроки "Валенсии" удар Видаля.
77'
Ракитича меняет Аленья.
73'
1-2. Лангле побил головой после подачи углового, Доменек мяч отбил, но Месси добил мяч уже в пустые ворота.
72'
Гамейро покинул поле. Вместо него вышел Пиччини.
71'
Пике пробил после передачи Малкома, но не попал в ворота.
69'
Кондогбиа, вышедший на поле вместо Парехо, получил желтую карточку.
66'
Коутиньо пробил, но мяч стал легкой добычей Доменека.
61'
Предупреждение получает Бускетс.
56'
Опаснейший момент у "Барсы". Месси обыгрался с Малкомом и пробил в штангу. Видаль добивал, но промахнулся в пустые ворота.
53'
Первое предупреждение в матче. Гайя сфолил на Малкоме.
47'
Месси зарабатывает опаснейший штрафной. Но со стандарта он угодил в стенку. Отличный момент потеряла "Барса".
46'
В перерыве в составе "Барсы" Семеду и Артура заменили Малком и Видаль.
46'
Начался второй тайм.
44'
Месси пробил из-за штрафной, но Хауме Доменек спас "Валенсию". Пожалуй, это самый опасный момент в исполнении "Барселоны".
40'
Пике лишь в подкате прервал потенциальный выход один на один Родриго с Силлессеном.
37'
Ракитич пробил выше ворот. Вообще ничего не получается у "Барсы" в атаке.
33'
0-2. Солер ворвался в штрафную "Барселоны" по правому флангу и прострелил, а Родриго вколотил мяч в ворота Силлессена.
28'
Не дает "Валенсия" расслабиться "Барсе" в обороне, раз за разом проводя контратаки.
24'
Перспективная контратака едва не прошла у "Валенсии". Но очень сильную передачу отдали на Родриго.
22'
0-1. Гамейро открывает счет. Француз получил мяч в центре штрафной "Барсы". Подработал мяч и спокойно расстрелял Силлессена.
18'
Первый момент у Месси. Но его удар был заблокирован. Угловой подаст "Барселона".
14'
Едва на свидание с Хауме не вышел Коутиньо. Но защита "Валенсии" не сплоховала.
9'
Угловой зарабатывает Семеду для "Барсы".
6'
Какой момент упустил Родриго. Провал в обороне "Барсы" позволил форварду "Валенсии" выйти один на один с Силлессеном. Родриго вратаря обыграл и послал мяч уже в пустые ворота, но "Барсу" от гола спас Пике, выбивший мяч с линии ворот.
4'
"Барса" сразу же захватила мяч. Но пока без моментов проходит матч.
1'
Матч начался.

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