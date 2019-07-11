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Свитолина - Халеп: онлайн трансляция

В Лондоне состоится полуфинальный матч теннисного турнира Уимблдон

четверг, 11 июля 2019, 10:12
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В Лондоне состоится полуфинальный матч теннисного турнира Уимблдон Фото: EPA

11 июля в Великобритании определится финалист теннисного турнира Уимблдон. В полуфинальной встрече украинка Элина Свитолина сыграет с одной из самых сильных теннисисток планеты - румынкой Симоной Халеп.

СВИТОЛИНА - ХАЛЕП: ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Свитолина - Халеп.

Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

Свитолина впервые в своей карьере попала в полуфинал Уимблдона и уже гарантировано заработала свыше 700 тысяч долларов. За выход в финал лучшая теннисистка Украины получит в два раза больше.

С Халеп у Свитолиной длительная история очных противостояний. Всего соперницы провели между собой семь матчей и по статистике преимущество на стороне нашей соотечественницы (четыре победы против трех).

СВИТОЛИНА - ХАЛЕП: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

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