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Олимпиакос - Краснодар: онлайн трансляция

Греческий и российский клубы поспорят за выход в групповую стадию Лиги чемпионов

среда, 21 августа 2019, 13:36
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Греческий и российский клубы поспорят за выход в групповую стадию Лиги чемпионов

В среду, 21 августа, в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов встретятся греческий "Олимпиакос" и российский "Краснодар".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Олимпиакос" - "Краснодар".

Начало встречи - в 22:00.

Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный арбитр - Хосе Санчес Мартинес.

Ранее команды между собой в официальных матчах не встречались. А вот в товарищеской игре в 2014 году "Краснодар" обыграл "Олимпиакос" со счетом 2:0.

В предыдущих раундах турнира "Олимпиакос" обыграл чешскую "Викторию" (0:0, 4:0) и турецкий "Башакшехир" (1:0, 2:0). "Краснодар" стартовал с 3-го квалификационного раунда, в котором обыграл португальский "Порту" (0:1, 3:2).

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