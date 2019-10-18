Украино-российская битва: все о предстоящем супербое Гвоздик - Бетербиев

В ночь с пятницы на субботу, в Киеве это будет утро 19 октября, в Филадельфии на арене Liacouras Center состоится объединительный чемпионский бой в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. Оба боксера подходят к поединку без поражений на профессиональном ринге, что добавляет бою особой интриги.

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"Апостроф" знакомит с самыми интересными моментами предстоящего боксерского поединка между непобежденными украинцем и россиянином.

Официальная программа к бою Гвоздик - Бетербиев

В четверг, 17 октября, Гвоздик и Бетербиев провели пресс-конференцию и встретились на дуэли взглядов.

В пятницу состоялась традиционная процедура взвешивания перед боем. Гвоздик оказался немного тяжелее оппонента. Вес украинца - 79,15 кг, а россиянина - 79,06 кг.

Поединок состоится вечером 18 октября (утром 19 октября по Киеву). Бой начнется ориентировочно в 5:30 утра по киевскому времени.

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Статистика боев Гвоздика и Бетербиева

Для Гвоздика это будет 18-й бой на профессиональном ринге. В его пассиве нет ни одного поражения. В последнем бою, состоявшемся в марте этого года в Филадельфии (США), он нокаутом победил француза Дуду Нгумбу. Это была 14-я досрочная победа для украинца в профессионалах.

Бетербиев проведет свой 15-й бой на профессиональном ринге. В активе россиянина 14 побед (все нокаутом). В последнем бою, состоявшемся в мае текущего года, он победил нокаутом Радивое Калайджича (Босния и Герцеговина).

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Что нужно знать о боксерах

На любительском уровне 32-летний Гвоздик провел 22 боя. В его активе 17 побед и 5 поражений. Значимых побед по любителям украинец не добился. Куда лучше складывается его карьера в профессионалах, которую он начал 2014 году. Уже в 16-м бою он тяжелым нокаутом победил канадца Адониса Стивенсона, который после поединка впал в кому, и стал чемпионом мира по версии WBC.

34-летний Бетербиев в любителях провел 26 боев. На его счету 22 победы и 4 поражения. Интересно, что он дважды встречался с другим украинцем - Александром Усиком. Оба боя выиграл наш соотечественник. Профессиональную карьеру Бетербиев начал в 2013 году. Как и Гвоздик, все свои бои он выиграл. Чемпионский пояс по версии IBF россиянин завоевал в бою с немцем Энрико Келлингом.

Интересно, что Гвоздик и Бетербиев встречались в рамках любительского турнира Ahmet Comert Memorial в апреле 2009 года в Стамбуле. Тогда противостояние продлилось всего один раунд, после чего тренеры решили снять украинца с поединка. На бой наш соотечественник вышел с переломом носа, что повлияло на решение наставников остановить поединок.

Преимущество в росте и размахе рук имеет украинец - 188 см против 182 см и 192 см против 185 см соответственно. А вот процент побед нокаутом выше у Бетербиева - 100% против 82%.

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Слова Гвоздика и Бетербиева

Гвоздик заявил, что у него есть план на предстоящий бой: "Во-первых, я должен быть умным. Этот парень может ударить. Я должен быть сосредоточен. Не надо стоять на месте и размениваться с ним ударами - это плохая стратегия. У нас есть план, который мы реализуем в ринге, и я знаю, что мы выиграем этот бой. Атлас вложил мне в голову правильное мышление, поэтому я думаю, что наш план сработает".

В свою очередь, Бетербиев вспомнил о бое с Гвоздиком в любителях и сказал, что изменился с тех пор: "Да, я побеждал Гвоздика в любителях. Не помню точно как. По-моему справился за два раунда. Насколько помню, Гвоздик говорил, что я сломал ему нос. Но я точно не знаю. Это с его слов. Думаю, он изменился. Я точно изменился. Все меняются".

Мнения специалистов

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В предстоящем бою сойдутся два непобежденных боксера, поэтому неудивительно, что мнения у специалистов относительно будущего победителя поединка разнятся.

Так, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что непременно ждет в предстоящем бою нокдаунов: "Я жду нокдаунов и битвы. Гвоздик, определенно, лучше в боксе, но он также неплохой ударник. У него есть полный набор. Но Бетербиев прекрасный ударник. Он укладывает своих соперников спать. Я не удивлюсь, если оба боксера окажутся в нокдауне в какой-то момент боя".

Российский комментатор Григорий Стангрит оценил шансы боксеров как равные: "Шансы боксеров – 50 на 50. Я не берусь предсказать. Гвоздик не так давно поменял тренера. Тэдди Атлас достаточно специфический специалист. Насколько я знаю, у него нет 12-раундовых спаррингов. Он считает, что это чрезмерная нагрузка и достаточно шести раундов. Тактика эта достаточно своеобразная, но может и принесет плоды".

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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол победителем в предстоящем бою видит своего соотечественника: "Не знаком с Бетербиевым, но видел, как он боксирует. Знаю, что он парень горячий - идет вперед, бьет, пропускает, все равно не останавливается. Поэтому Саше нужно хорошо двигаться, четко держать дистанцию. У него есть команда и они знают, как нужно боксировать. Прогноз? Я думаю, что Саша должен выиграть по очкам".

Вадим Корнилов, менеджер обладателя титула WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, напротив - ставит на Бетербиева: "Многие болельщики хотят увидеть бой Гвоздик - Бивол. Этот поединок действительно был бы увлекательным. Но я не думаю, что Гвоздик пройдет Бетербиева. Россиянин нокаутирует Александра. Как раз в этом случае болельщики будут разочарованы выступлением своего любимца".

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