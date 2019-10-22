Ювентус - Локомотив: онлайн трансляция

Во вторник, 22 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" встретится с российским "Локомотивом". Матч будет проходить в Турине на стадионе "Альянц Арена".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию встречи "Ювентус" - "Локомотив".

Начало матча - в 22:00.

Между собой "Ювентус" и "Локомотив" ранее сыграли два матча. Обе встречи завершились победами туринского клуба. В сезоне-1993/94 "старая синьора" прошла "железнодорожников" в 1/32 финала Кубка УЕФА - 3:0 и 1:0.

ЮВЕНТУС - ЛОКОМОТИВ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице группы D Лиги чемпионов "Ювентус" и "Локомотив" занимают соответственно 1-е и 3-е места. Туринский клуб имеет в активе 4 очка, московский - 3.