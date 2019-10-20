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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Ювентус - Локомотив: расписание трансляций

воскресенье, 20 октября 2019, 22:10
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22 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянский "Ювентус" и российский "Локомотив". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Ювентус" - "Локомотив".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между "Ювентусом" и "Локомотивом" можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

ЮВЕНТУС - ЛОКОМОТИВ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Ювентус" и "Локомотив" прежде встречались между собой 2 раза. Преимущество в личных встречах удерживает итальянский клуб, который выиграл оба матча с общей разницей мячей 4:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Ювентус" разгромил "Байер", "Локомотив" проиграл "Атлетико".

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