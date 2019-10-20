Ювентус - Локомотив: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 22 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Ювентус" и российский "Локомотив". Матч пройдет в Турине на стадионе "Альянц Арена".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию встречи "Ювентус" - "Локомотив".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу "старой синьоры" дается коэффициент 1,20. На успех российского клуба можно поставить с коэффициентом 15,75. Ничья оценивается коэффициентом 6,50.

В данный момент "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 4 очка. "Локомотив" находится на 3-й позиции, имея в активе на 1 очко меньше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" одержал первую победу в Лиге чемпионов-2019, разгромив крепкую немецкую команду.