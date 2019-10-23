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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Аякс - Челси: онлайн трансляция

Нидерландский и английский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

среда, 23 октября 2019, 01:43
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Нидерландский и английский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

В среду, 23 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" встретится с английским "Челси". Матч будет проходить в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию встречи "Аякс" - "Челси".

Начало матча - в 19:55.

До сегодняшнего дня "Аякс" и "Челси" между собой еще не встречались.

АЯКС - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице группы H Лиги чемпионов "Аякс" и "Челси" занимают соответственно 1-е и 2-е места. Амстердамский коллектив обе предыдущие свои встречи выиграл, набрав 6 очков. В активе команды из Лондона 3 очка.

Напомним, в минувшем сезоне "Аякс" дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил "Тоттенхэм Хотспур", а "Челси" стал победителем Лиги Европы.

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