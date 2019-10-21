Где смотреть онлайн Аякс - Челси: расписание трансляций

В среду, 23 октября, в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся нидерландский "Аякс" и английский "Челси". Встреча пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Челси".

Начало встречи - в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между "Аяксом" и "Челси" можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу амстердамского и лондонского коллективов будет транслировать российский телеканал "Матч! Футбол 1".

АЯКС - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Аякс" и "Челси" между собой еще ни разу не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный вратарь "Челси" сверхуспешно дебютировал в новом виде спорта.