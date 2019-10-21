RU  UA  EN

понедельник, 21 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

21 октября

14:00
Зеленский проведет переговоры с Штайнмайером: названы место и дата
13:26
Отец приказывал разносить гостям марихуану: сын Майкла Дугласа сделал скандальное признание
13:25
Зеленский принял важное кадровое решение по СНБО: появились подробности
13:06
Год со дня ДТП: актеры "Дизель Шоу" почтили память погибшей коллеги
12:28
Сын Виктории Бекхэм встречается с моделью, невероятно похожей на его мать: фото красотки
12:12
Вакарчук резко отреагировал на скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки
11:20
За Гладковского внесли залог: появились подробности
11:19
Пути разошлись: принц Гарри рассказал о сложных отношениях с братом Уильямом
10:48
Зеленский прибыл с официальным визитом в Японию: онлайн трансляция
08:51
Генерал СБУ Вовк вернулся на военную службу: детали
07:55
16-летняя дочь Елены Кравец живет отдельно: о чем не стала говорить актриса на Танцях з зірками
07:00
Круассаны с джемом, шоколадом или сгущенкой: простой рецепт для выпечки дома
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Аякс - Челси: расписание трансляций

понедельник, 21 октября 2019, 14:09
переглянути новину українською

В среду, 23 октября, в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся нидерландский "Аякс" и английский "Челси". Встреча пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Челси".

Начало встречи - в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между "Аяксом" и "Челси" можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу амстердамского и лондонского коллективов будет транслировать российский телеканал "Матч! Футбол 1".

АЯКС - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Аякс" и "Челси" между собой еще ни разу не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный вратарь "Челси" сверхуспешно дебютировал в новом виде спорта.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 Хроника матча, видео голов

Гвоздик - Бетербиев: Хроника чемпионского боя

Шахтер - Колос - 6:0 Хроника матча, видео голов

Украино-российская битва: все о предстоящем супербое Гвоздик - Бетербиев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: