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Аякс - Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

воскресенье, 20 октября 2019, 21:25
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23 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся голландский "Аякс" и английский "Челси". Матч пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Аякс" - "Челси".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев. На победу голландского клуба предлагается коэффициент 2,15. На успех англичан можно поставить с коэффициентом 3,30. Ничья оценивается котировкой 3,40.

"Аякс" является лидером группы Н, одержав две победы в двух матчах. "Челси" занимает третье место, набрав три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Аякс" устроил разгром в Испании, "Челси" победил "Лилль".

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