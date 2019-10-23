Интер - Боруссия: онлайн трансляция

В среду, 23 октября, в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Боруссия".

Начало встречи - в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-й тур. Группа F

ИНТЕР Италия - БОРУССИЯ Германия

ИНТЕР - БОРУССИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Интер" и "Боруссия" четыре раза встречались в матчах еврокубковых турниров. В полуфинале Кубка чемпионов сезона-1963/64 "Интер" оказался сильнее - 2:2 и 2:0, а затем стал победителем турнира. В Кубке УЕФА сезона-1993/94 итальянский клуб вновь прошел дальше - 3:1 и 1:2. В том сезоне "Интер" также выиграл турнир.

После двух туров "Боруссия" лидирует в группе F, набрав четыре очка. "Интер" занимает третье место с одним набранным очком.