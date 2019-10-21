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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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21 октября

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Где смотреть онлайн Интер - Боруссия: расписание трансляций

понедельник, 21 октября 2019, 15:08
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В среду, 23 октября, в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Боруссия".

Начало встречи - в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между "Интером" и "Боруссией" можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу миланского и дортмундского коллективов будет транслировать российский телеканал "Матч ТВ".

ИНТЕР - БОРУССИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Всего "Интер" и "Боруссия" провели между собой 2 матча. Команды выиграли по одной встрече. Разница мячей - 4:3 в пользу "Интера".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" вырвала победу в битве с "Интером".

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