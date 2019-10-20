Интер - Боруссия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

23 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся миланский "Интер" и дортмундская "Боруссия". Матч пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Интер" - "Боруссия".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу итальянского клуба предлагается коэффициент 2,40. На успех немцев можно поставить с коэффициентом 2,80. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

"Боруссия" является лидером группы F, одержав одну победу при одной ничьей. "Интер" занимает третье место, набрав одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Интер" проиграл "Барселоне", "Боруссия" обыграла "Славию".