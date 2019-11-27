Ливерпуль - Наполи: онлайн трансляция

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграют английский "Ливерпуль" и итальянский "Наполи". Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Наполи".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа Е. 5-й тур

ЛИВЕРПУЛЬ Англия - НАПОЛИ Италия

ЛИВЕРПУЛЬ - НАПОЛИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ему будут помогать судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный арбитр - Хосе Мунуэра Монтера.

После четырех туров "Ливерпуль" является лидером группы Е, набрав девять очков. "Наполи" занимает второе место, имея в активе восемь очков.

Ранее "Ливерпуль" и "Наполи" провели между собой пять матчей. Клубы одержали по две победы и один матч завершился вничью. Разница мячей 4-4.