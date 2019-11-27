Валенсия - Челси: онлайн трансляция

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграют испанская "Валенсия" и английский "Челси". Встреча состоится в Валенсии на стадионе "Месталья".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Челси".

Начало встречи в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа H. 5-й тур

ВАЛЕНСИЯ Испания - ЧЕЛСИ Англия

ВАЛЕНСИЯ - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Ему будут помогать судьи на линиях Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный арбитр - Харм Осмерс.

После четырех туров "Валенсия" и "Челси" набрали по 7 очков в группе G. Столько же очков в активе лидирующего "Аякса", "Лилль", имея очко в активе, идет последним.

Ранее "Валенсия" и "Челси" провели между собой семь матчей. Английский клуб выиграл трижды, еще три встречи завершилась вничью. На счету испанцев одна победа.