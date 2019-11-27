Где смотреть онлайн Валенсия - Челси: расписание трансляций

В среду, 27 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанская "Валенсия" и английский "Челси". Поединок состоится в Валенсии на стадионе "Месталья". Смотрите прямую трансляцию игры "Валенсия" - "Челси" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между испанским и английским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также поединок покажет российский телеканал "Матч! Футбол 1".

ВАЛЕНСИЯ - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первом туре "Валенсия" обыграла "Челси" в гостях со счетом 2:1. После четырех туров в турнирной таблице квартета установилось троевластие - "Аякс", "Челси" и "Валенсия" набрали по 7 очков. "Лилль" с одним баллом в активе идет последним.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Челси" и "Аякс" устроили голевую феерию в Лондоне.