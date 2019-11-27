Валенсия - Челси: прогноз букмекеров на матч 27 ноября

В среду, 27 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанская "Валенсия" и английский "Челси". Встреча пройдет в Валенсии на стадионе "Месталья". Онлайн-трансляция матча "Валенсия" - "Зенит" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка английский клуб. На победу "Челси" дается коэффициент 2,06. На успех испанского клуба можно поставить с котировкой 3,55. Ничья оценивается коэффициентом 3,60.

ВАЛЕНСИЯ - ЧЕЛСИ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

Напомним, в первом туре "Валенсия" обыграла "Челси" в гостях со счетом 2:1. После четырех туров в турнирной таблице квартета установилось троевластие - "Аякс", "Челси" и "Валенсия" набрали по 7 очков. "Лилль" с одним баллом в активе идет последним.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Челси" и "Аякс" устроили голевую феерию в Лондоне.