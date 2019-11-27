Зенит - Лион: онлайн трансляция

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграют российский "Зенит" и французский "Лион". Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Лион".
Начало встречи в 19:55.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа G. 5-й тур
ЗЕНИТ Россия - ЛИОН Франция
ЗЕНИТ - ЛИОН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ему будут помогать судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр - Даниэле Довери.
После четырех туров "Лион" занимает 2-е место в группе G, набрав 7 очков. "Зенит" идет 3-м, имея в активе 4 очка.
Ранее "Зенит" и "Лион" провели между собой три матча. Российский клуб выиграл дважды, еще одна встреча завершилась вничью.