Зенит - Лион: прогноз букмекеров на матч 27 ноября

В среду, 27 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Зенит" и французский "Лион". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Онлайн-трансляция матча "Зенит" - "Лион" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка российский клуб. На победу "Зенита" дается коэффициент 2,27. На успех немецкого клуба можно поставить с котировкой 3,20. Ничья оценивается коэффициентом 3,45.

ЗЕНИТ - ЛИОН: ГДЕ СМОТРЕТЬ

Напомним, в первом туре клубы сыграли вничью со счетом 1:1. После четырех туров "Лион" занимает 2-е место в группе G, набрав 7 очков. "Зенит" идет 3-м, имея в активе 4 очка. Лидирует "РБ Лейпциг" (9 очков), "Бенфика" замыкает турнирную таблицу группы (3 очка).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Зенит" дома проиграл "РБ Лейпциг".