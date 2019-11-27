Где смотреть онлайн Зенит - Лион: расписание трансляций

В среду, 27 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся российский "Зенит" и французский "Лион". Поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Смотрите прямую трансляцию игры "Зенит" - "Лион" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между российским и французским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также поединок покажет российский телеканал "Матч ТВ".

ЗЕНИТ - ЛИОН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первом туре клубы сыграли вничью со счетом 1:1. После четырех туров "Лион" занимает 2-е место в группе G, набрав 7 очков. "Зенит" идет 3-м, имея в активе 4 очка. Лидирует "РБ Лейпциг" (9 очков), "Бенфика" замыкает турнирную таблицу группы (3 очка).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Зенит" дома проиграл "РБ Лейпциг".