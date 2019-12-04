Руис - Джошуа: онлайн трансляция чемпионского боя

В Саудовской Аравии проходит чемпионский бой-реванш в супертяжелом весе между мексиканским боксером Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа. На кону в поединке будут стоять пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, которыми владеет мексиканец.

"Апостроф" ведет онлайн трансляцию боя Руис - Джошуа.

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1 раунд. Руис активно шел в атаку, а Джошуа выждал момент и провел прямой правой в лицо мексиканцу и рассек ему бровь. Уже в первом раунде появилась кровь у нас.

Бой начался!

Боксеры уже на ринге. Бой вот-вот начнется!

Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу Канело прилетел на бой, чтобы поддержать Руиса.

Все пояса, которые будут стоять на кону в сегодняшнем бою.

Тейпирование Руиса и Джошуа.

Поветкин и Хантер провели в ринге все 12 раундов. Рефери не смогли определить победителя и поединок завершился вничью.

1 июня 2019 Руис нокаутировал Джошуа. Предлагаем Вашему вниманию все интересные моменты того боя.

В Эд-Диръии начался вечер бокса. В данный момент проходит бой между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

Напомним, в первом бою между боксерами, который состоялся в июне этого года, Руис отобрал чемпионские пояса у Джошуа, нокаутировав его в 7-м раунде.

РУИС - ДЖОШУА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Для 30-летнего Руиса это будет 35-й бой на профессиональном ринге. В его послужном списке 34 победы и 1 поражение. Его ровесник Джошуа проведет в ближайшую субботу 24-й поединок в профессионалах. На его счету 22 победы и 1 поражение.