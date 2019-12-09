Наполи - Генк: онлайн трансляция

10 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и бельгийский "Генк". Поединок состоится в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Генк".

Начало матча в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа Е. 6-й тур

НАПОЛИ Италия - ГЕНК Бельгия

НАПОЛИ - ГЕНК: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. После пяти туров "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице группы Е, набрав девять очков. "Генк" с одним очком в активе находится на последнем, 4-м месте. "Наполи" для выхода в плей-офф достаточно набрать одно очко, "Генк" потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках.