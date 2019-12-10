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Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль: онлайн трансляция

Австрийский и английский клуб сойдутся в битве за место в плей-офф

вторник, 10 декабря 2019, 08:45
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Австрийский и английский клуб сойдутся в битве за место в плей-офф

10 декабря в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся австрийский "Ред Булл Зальцбург" и английский "Ливерпуль". Поединок пройдет в Зальцбурге на стадионе "Ред Булл Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ред Булл Зальцбург" - "Ливерпуль".

Начало встречи в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа Е. 6-й тур

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После пяти туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 10 очков. "Ред Булл Зальцбург" занимает третье место, имея в активе семь очков. Для выхода в плей-офф англичан устроит ничья, а вот австрийцам необходима только победа.

В первом круге "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Ред Булл Зальцбург" со счетом 4:3.

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