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Все или ничего: "Шахтер" сразится с "богами" за жизнь в Лиге чемпионов

В Харькове "Шахтеру" нужна победа над "Аталантой"

Адриан Радченко среда, 11 декабря 2019, 15:12
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В Харькове "Шахтеру" нужна победа над "Аталантой" Тайсон летит в атаку Фото: shakhtar.com

Сегодня, 11 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов. В Харькове "горняки" сразятся с итальянской "Аталантой". В эфире украинского ТВ игру Шахтер - Аталанта можно будет смотреть онлайн на телеканале "Футбол 2".

Игра на стадионе Металлист начнется в 19:55. "Апостроф" проведет онлайн трансляцию игры Шахтер - Аталанта из Харькова.

Турнирные расклады

Перед последним матчем "Шахтер" занимает второе место в группе, опережая на одно очко "Динамо" Загреб и на два - "Аталанту".

Победа в сегодняшнем матче однозначно выведет "Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ничья гарантирует "Шахтеру" евровесну, то есть как минимум участие в плей-офф Лиги Европы. А если "Динамо" не обыграет в Загребе "Манчестер Сити", то "Шахтер" останется на втором месте.

Поражение оставит донецкую команду в еврокубках, если "Динамо" не обыграет "Манчестер Сити". Тогда "Шахтер" будет третьим и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Как видим, судьба "горняков" в их руках. Нужно только повторить результат матча в Милане. Напомним, свою пока единственную победу в нынешней Лиге чемпионов "Шахтер" одержал над Аталантой во втором туре.

Травмы, дисквалификации

У "Шахтера" сегодня все в строю. В то же время у "Аталанты" потери есть. Дисквалифицирован бразильский защитник Рафаэль Толой, сыгравший пять матчей. Травмирован колумбийский форвард Дуван Сапата. Также под вопросом участие в матче словенца Йосипа Иличича.

Котировки букмекеров

Согласно букмекерских котировок, на победу "Шахтера" и "Аталанты" практически одинаковые коэффициенты - 2,60 на украинский клуб и 2,50 на итальянских "богов".

Слова тренеров

Наставник донецкого клуба Луиш Каштру заявил, что шансы абсолютно одинаковые – 50 на 50.

"Предстоит очень интересная встреча великолепных команд с сильными футболистами. Борьба будет идти до самого конца", - сказал Каштру.

А тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини считает фаворитом украинский клуб.

"У "Шахтера" больше шансов на итоговый успех, хотя бы исходя из турнирного положения. В таблице соперник сейчас выше нас. "Шахтер" может не рисковать, он не обязан играть на победу, в отличие от нас. А нам нужны только три очка", - сказал наставник "богов".

Первая игра

В Милане первыми забили хозяева. Отличился Сапата. Но еще до перерыва "Шахтер" усилиями Мораеша счет сравнял. Игра шла до ничейного исхода, но Манор Соломон на 5-й компенсированной минуте принес "Шахтеру" три очка.

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