RU  UA  EN

вторник, 3 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Ювентус - Милан: онлайн трансляция

Туринский и миланский клубы поспорят за выход в финал Кубка Италии

вторник, 3 марта 2020, 20:47
читати статтю українською
Туринский и миланский клубы поспорят за выход в финал Кубка Италии

В среду, 4 марта, в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сыграют "Ювентус" и "Милан". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц Стэдиум".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Милан".

Начало встречи - в 21:45.

КУБОК ИТАЛИИ

1/8 финала, ответный матч

ЮВЕНТУС - МИЛАН

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются хозяева. На победу "Ювентуса" принимаются ставки с коэффициентом 1,72. Ничья оценивается котировкой 4,12. На выигрыш "Милана" можно поставить с коэффициентом 5,20.

Первый матч между командами, проходивший в Милане, завершился вничью со счетом 1:1.

В предыдущем раунде турнира "Ювентус" обыграл "Рому" со счетом 3:1, а "Милан" оказался сильнее "Торино" (4:2). В другом полуфинале встретятся "Интер" и "Наполи". Первая игра между командами в Неаполе завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Читайте также

Челси - Ливерпуль - 0:0 онлайн трансляция

Челси Ливерпуль - прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Лондона

Жеребьевка группового этапа Лиги наций: хроника и все подробности

3 марта состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций. Апостроф проведет онлайн-трансляцию мероприятия

Реал - Барселона - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал Барселона - прямая трансляция матча 26 тура чемпионата Испании. Смотрите онлайн трансляцию из Мадрида

Новости

3 марта

21:27
"Динамо" уверенно обыграло клуб из села в чемпионате Украины
20:57
Челси - Ливерпуль: стартовые составы
20:35
Динамо - Колос - 2:0 Хроника матча, видео голов
19:47
Лига наций УЕФА: результаты жеребьевки
19:42
Украина узнала соперников в топ-дивизионе Лиги наций
19:41
Участница "Топ-модели по-украински" набила около 20 тату и рассказала о странной реакции на ее тело Lime
Все новости

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: