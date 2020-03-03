Ювентус - Милан: онлайн трансляция

В среду, 4 марта, в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сыграют "Ювентус" и "Милан". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц Стэдиум".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Милан".

Начало встречи - в 21:45.

КУБОК ИТАЛИИ

1/8 финала, ответный матч

ЮВЕНТУС - МИЛАН

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются хозяева. На победу "Ювентуса" принимаются ставки с коэффициентом 1,72. Ничья оценивается котировкой 4,12. На выигрыш "Милана" можно поставить с коэффициентом 5,20.

Первый матч между командами, проходивший в Милане, завершился вничью со счетом 1:1.

В предыдущем раунде турнира "Ювентус" обыграл "Рому" со счетом 3:1, а "Милан" оказался сильнее "Торино" (4:2). В другом полуфинале встретятся "Интер" и "Наполи". Первая игра между командами в Неаполе завершилась победой хозяев со счетом 1:0.