Звездные войны уже сегодня: человечество испытывает космическое оружие

Одним из самых заметных трендов 2019 года стала милитаризация космической отрасли. НАТО впервые в своей истории утвердила космическую доктрину, США создали Космические Силы, все больше появляется информации о разработках и испытаниях "космического оружия". "Апостроф" попытался разобраться, почему мир охватила гонка вооружений в космосе и каких последствий от нее следует ожидать.

Милитаризация без ограничений

Международный договор "О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства" действует с 1967 года. Он до сих пор является основным регулятором освоения околоземного пространства. Впрочем, несмотря на то, что в договоре декларируются исключительно мирные методы космической экспансии, назревающая новая космическая гонка и то внимание, которое проявляют военные к перспективным технологиям, ставят под вопрос его актуальность. Тем более, что в последние годы был отменен ряд международных договоров, сдерживающих развитие вооружений. Например, тот же Договор об ограничении ракет средней и малой дальности.

Впрочем, быстрой ревизии или отказа от "договора о Космосе" ожидать пока не стоит, ведь он не создает никаких препятствий милитаризации космического пространства в том виде, в котором она происходит сейчас. "Договор 1967 года содержит прямой запрет только на размещение ядерного или другого оружия массового уничтожения в околоземном пространстве. Никаких препятствий для размещения традиционных вооружений, ракет или лазеров, он не создает. А ведь именно о таких вооружениях говорится в контексте современной "милитаризации космоса". Поэтому я не вижу причин для его разрыва в прогнозируемом будущем", - пояснил в беседе с "Апострофом" Рам Джаку, профессор университета МакГилл, автор книги "Глобальное управление космосом: международное исследование".

Центр управления космической программой ИранаФото: Getty images

Таким образом, милитаризация космоса происходит не вопреки, а как раз в соответствии с нынешним международным правом. И круг ее участников только расширяется.

Военные гонки на орбите: главные участники

В ХХ веке дело мирного и не очень освоения околоземного пространства лежало на плечах двух "сверхдержав" - США и СССР. Сегодня же количество игроков, демонстрирующих военный интерес к космической отрасли, значительно возросло. Даже международные организации привлекаются к процессу. Например, НАТО летом 2019 года впервые в своей истории приняла "Космическую доктрину".

"США остаются лидером в развитии космических технологий, но другие государства активно догоняют их в плане развития космического военного потенциала. Китай давно (еще в 2007 году) продемонстрировал возможность сбивать спутники ракетами наземного базирования, а в прошлом году аналогичным способом ликвидировала спутник Индия. Франция вообще первая на публичном уровне заявила о намерении разместить в космосе вооруженные аппараты. И это только то, что известно из открытых источников. Количество государств с военным потенциалом в космическом пространстве может быть значительно большим", - отметил Рам Джаку.

Наращивание темпов милитаризации космоса в последние годы в значительной степени связано с технологическим лидерством США, которое особенно укрепилось после успехов частных американских компаний, таких как SpaceX Илона Маска. Другие государства и в первую очередь не слишком дружественные для США, Россия и Китай активно начали поиски асимметричных ответов на растущую спутниковую инфраструктуру США, что в свою очередь, подталкивает американцев к поискам способов защиты. Свидетельством этому является то, что именно защита объектов в околоземном пространстве определена ведущей задачей Космических Сил США, созданных в декабре 2019 года.

Старт ракеты SpaceX Falcon HeavyФото: Getty images

Лазеры, спутники и "жезлы Бога"

Технологические достижения последних десятилетий значительно удешевили вывод объектов на низкие орбиты. Именно это открыло дорогу к активному военному освоению космоса. Ведь наличие развитой спутниковой инфраструктуры позволяет не только наблюдать за противником, а также обеспечивать надежный и хорошо защищенный канал связи. Одной из самых перспективных отраслей является интеграция спутников в систему управления боевыми дронами, что позволяет существенно увеличить как количество, так и боевую эффективность БПЛА на конкретных театрах боевых действий. И соперничество государств сейчас сосредоточено именно на возможностях развертывать собственные спутниковые сети, защищать их, отслеживать и поражать вражеские аппараты с поверхности земли. А вот размещения вооружений на космических аппаратах в ближайшей перспективе ожидать не стоит. "Не думаю, что в ближайшее время это станет существенной проблемой. Ведь конфликту в космосе должен предшествовать конфликт на земле", - отметил Бен Бейсли-Уокер, один из ведущих специалистов UNIDIR.

Тем не менее, технологических препятствий для размещения вооружений в околоземном пространстве сейчас уже почти не осталось. "Ключевыми направлениями здесь являются ракетные, противоракетные и лазерные вооружения", - сообщил Рам Джаку.

Действительно, успехи в разработке лазерных технологий открывают возможность для реализации идей одного из самых амбициозных проектов времен холодной войны - Стратегической Оборонной Инициативы или "Звездных войн" Рональда Рейгана. Тогда планировалось создать систему из вооруженных лазерами спутников, которые смогут эффективно перехватывать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Впрочем, если в 1980-х годах строительство лазеров требуемой мощности выглядело фантастикой, то сегодня уничтожение ракет и летательных аппаратов с помощью боевых лазеров - это обычное дело. А в космосе, при отсутствии атмосферы, эффективность лазерного оружия будет еще более высокой.

Инженер NASA калибрует лазерный измерительный прибор Фото: Getty images

Снижение стоимости вывода грузов на орбиту открывает дорогу и к реализации других фантастических проектов космического оружия. В частности, это американские проекты, известные под названием "жезлы Бога". Согласно им, на спутнике должны размещаться массивные вольфрамовые стержни, которые в момент пролета над целью просто сбрасываются вниз. К моменту достижения поверхности земли эти стержни должны развить скорость до 12 км\с, что позволяет поражать цели с силой ядерного взрыва.

Препятствия на пути к космической войне

Несмотря на все заманчивые военные перспективы, превращение космоса в очередную арену вооруженного противостояния имеет серьезное препятствие. Это - уязвимость космической инфраструктуры и катастрофические последствия боевых действий на орбите. "Даже один обломок с хаотической траекторией полета может наделать очень много бед на орбите. А в случае масштабных разрушений обломки с огромной скоростью будут падать по всей поверхности Земли. А значит, в случае конфликта между двумя сторонами, пострадают все государства, а крупные и развитые - больше всего", - убежден Рам Джаку.

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В то время, как вывод объектов на орбиту и поддержка их деятельности - очень сложное и дорогостоящее дело, достаточно, по мнению россиян, запустить в свободный полет по орбите "ведро гаек", чтобы на десятилетия поставить крест на всей космической инфраструктуре. А поэтому, хотя милитаризация космоса и набирает обороты, ее продвижение происходит осторожно и по возможности без развития прямого наступательного потенциала.

Впрочем, даже такая "осторожная" милитаризация создает значительные риски для "космического будущего" человечества. И пока тенденции к урегулированию проблемы, например, путем принятия нового космического договора, не заметны. "Часто можно услышать тезис, что милитаризация космоса - неизбежна. Я с этим категорически не согласен. Ее вполне можно остановить, но для этого просто-напросто отсутствует политическая воля. Хорошим примером является договор о запрещении испытаний ядерного оружия на земле, в воздухе и в воде. После того, как он был подписан, ядерные испытания прекратились и ни одно государство его не нарушало. Никаких объективных препятствий для принятия подобного договора по космосу не существует", - пояснил Рам Джаку.