Был ли заговор: почему Трамп боится открыто "дружить" с Путиным

Как свидетельствуют выводы, обнародованные генеральным прокурором США Уильямом Барром, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа или кого-либо из его команды с Россией и координации между ними вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году.

О значении этого факта и возможном дальнейшем развитии событий "Апострофу" рассказал специалист-американист, профессор Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко Сергей Галака.

Выводы расследования Мюллера - это для Трампа большой политический плюс и победа на определенном этапе. Однако реакция Конгресса свидетельствует, что они на этом точку не ставят. Все комитеты продолжают расследование. Часть конгрессменов считает, что поскольку есть несколько человек, которые уже дали показания, а также имеются соответствующие решения суда, Конгресс должен расследовать дело до конца.

Ситуация превращается в политическую баталию и поиски новых проблем. А у Трампа они точно есть. Например, Майкл Коэн (бывший адвокат Дональда Трампа, - "Апостроф") в показаниях заявил, что продолжается расследование в южном округе Манхэттена, и там имеются серьезные свидетельства нарушений президента США в его хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности.

То есть внешнеполитическими аспектами все не ограничится. Но это уже меньше касается Украины. Теперь это прежде всего внутриамериканские споры, направленные на будущие президентские выборы.

Думаю, благодаря этому Трамп удержит базовый электорат (а это 37-39%), не более. Впрочем, для исхода президентских выборов большее значение будет иметь состояние экономики: если начнется падение, а это весьма вероятный сценарий, Трампу не поможет ничего, в том числе и какие-то внешнеполитические успехи. Даже если бы ему вдруг удалось добиться денуклеаризации Северной Кореи, хотя этого не произойдет.

Однако на данном этапе, это, конечно, тактическая победа Трампа, которую будут раскручивать.

Конгресс имеет огромные полномочия: он может вызвать для дачи показаний любого, включая президента. Конгрессмены говорят: если Трамп откажется добровольно предоставить информацию, то они, вполне возможно, применят такой механизм.

Кроме того, уже активно идет предварительное выдвижение кандидатур в президенты от демократов, и сейчас каждый из них должен внести некую свою лепту в эти баталии, себя позиционировать. Кандидаты-тяжеловесы Берни Сандерс и Джо Байден критически настроены касательно Трампа.

Есть еще один аспект, на котором будут акцентировать внимание демократы - это роль генпрокурора Уильяма Барра, который возглавляет Министерство юстиции, члена кабинета и проверенного кадра республиканцев. Он наблюдал за расследованием и, возможно, каким-то образом смягчил выводы или уговорил Мюллера не делать радикальных выводов. Если появится информация, что Трамп пытался повлиять на Барра, то есть злоупотреблял полномочиями, то все пойдет по новому кругу.

На этом демократы точно не остановятся. Вопрос в том, куда они будут тянуть - пока нет однозначных оценок. Потенциально шансы Трампа на переизбрание могут и повыситься от того, что ему не выдвинули обвинений, если не будет чего-то другого. Но если будет, тогда Трампу вспомнят все.

Отныне Соединенные Штаты будут осторожны с Россией: не только нынешняя администрация, но и следующая - это точно. С другой стороны, Трамп теперь будет бояться любых сигналов в пользу РФ, поскольку это сразу же трактуют как доказательство заговора с РФ. Вероятно, это продолжит связывать руки Трампу и его администрации.

А Россия уже начала пропагандистскую кампанию. Думаю, что в предвыборный период [в США] они воспользуются этим сполна, топчась по американской политической системе.