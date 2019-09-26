Зеленский показал мастер-класс: как американские СМИ отреагировали на скандал с Трампом

Скандалы вокруг президента всегда вызывают в США очень неоднородную реакцию, и самые масштабные среди них приводят к серьезному раздору. Именно страх перед расколом общества всегда выступал сдерживающим фактором в обвинениях президентов со стороны их оппонентов, особенно в вопросе импичмента. И для того, чтобы понять, какую реакцию свежий политический скандал и инициированная процедура импичмента Дональда Трампа вызывают в США, "Апостроф" проанализировал высказывания и комментарии ведущих американских медиа по опубликованной записи резонансной разговора Трампа и Зеленского.

Главный медийный рупор противников Дональда Трампа и республиканцев CNN не жалеет острых слов и черных прогнозов для действующего президента. "Звонок Трампа в Украину был невероятно тупым", "Трамп уставился на импичмент прямо перед своим лицом, и зрелище ему не нравится", "Предал ли Трамп Соединенные Штаты" - и это только заголовки.

Авторское и экспертное сообщество CNN убеждено в том, что обнародованный текст разговора дает достаточные основания для импичмента президента Трампа, ведь он "однозначно давил на Зеленского". Такие тезисы звучат едва ли не во всех материалах ресурса, в частности, "Запись показала, что Трамп осуществлял давление на Украину, чтобы там вели расследование против Байдена" и "В чем Трамп ошибся относительно Байдена и Украины". Требование импичмента однозначно поддерживается в публикациях "Единственный возможный выбор демократов - добиваться импичмента" и "4 причины, почему республиканцам следует поддержать импичмент".

Но слова и стратегию поведения президента Украины Зеленского - как во время судьбоносного разговора с Трампом, так и после него - на CNN оценивают удивительно оптимистично. Так в материале "Зеленский показал мастер-класс, как задобрить Трампа" авторы утверждают, что "Зеленский понял - или ему сказали его помощники - что путь к сердцу Трампа лежит через щедрые похвалы... Так вот, чтобы выразить приверженность Трампа - и, как он надеется, продвинуть интересы Украины в отношении Америки - Зеленский максимально грубо и очевидно льстит, зная, что не существует такого понятия, как "слишком много", когда речь идет о похвале Трампа".

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Зато выводы главного прореспубликанского ресурса Fox News прямо противоположны тезисам CNN. "Это не приведет ни к чему" - утверждают авторы материала "Жалоба была рассекречена и не содержит "сюрпризов". Журналисты обращают внимание на то, что "услуга", о которой просил Зеленского Трамп, и которую все медиа трактуют как попытку шантажа Украины, не касается скандального расследования против Байдена - она относится к делу о взломе серверов Демократической партии.

Также, по мнению авторов, расшифровка разговора не дает никаких свидетельств того, что Трамп задерживал военную помощь Украине именно с целью оказать давление на нашу власть. В публикации "Расшифровка разговора Трамп-Украина как повод для попытки импичмента стает в один ряд с предыдущими провалами" утверждается, что "Демократы, которые хотят импичмента Трампа, признали, что между президентом и лидером Украины Владимиром Зеленским не было предложено "услуги за услугу". Это просто они хотят избавиться от парня, которого мы выбрали президентом".

Также авторы ресурса акцентируют на том, что вся эта история с импичментом еще вылезет боком либеральным СМИ и Демпартии. В частности, в материале "Демократы и медиа уже чувствуют отдачу от атак на Трампа" утверждается: "Почему (рейтинг) Трампа был 50 процентов, а сейчас 53? Идет отдача. Они просто этого не видят... Демократы и их средства массовой информации ослепленные Трампом - "одержимы" ним - поскольку они не в состоянии устранить его с должности".

Впрочем, более рассудительные СМИ не разделяют оптимизма республиканских Fox News.

"Дональд Трамп пытался ликвидировать свежую угрозу его президентству, опубликовав стенограмму своего звонка к президенту Украины. Это трюк, который работал ранее, и позволял ему заявить об оправдании и напасть на демократов. И все-таки в этот раз гамбит не удался. Трамп не ожидал, что даже при отсутствии очевидного ("услуга за услугу") момента, его трансакционный подход к внешней политике и готовность требовать политической помощи от другой страны - в стенограмме на пяти страницах - взбодрит его критиков в и разожжет пламя расследуемого импичмента", - говорится в публикации Bloomberg под названием "Попытка Трампа выпутаться из импичмента ударила по нему самому".

The Wall Street Journal отмечает, что "Стенограмма показывает, что Трамп осуществлял давление на Украину, чтобы та рассмотрела вопрос Джо Байдена и его сына". Это издание также поддерживает тезис о том, что опубликованный текст разговора является достаточным для серьезных обвинений.

Популярное издание USA Today обращает внимание на то, что опубликованный текст разговора далеко не является полным - в материале "Телефонный звонок Трампа Зеленскому: кто записывал разговор". "Разговоры президента обычно не записываются... Примечание в нижней части выпущенного документа предостерегает, что стенограмма не является дословной, а взамен содержит "заметки и воспоминания дежурных служащих в помещении ситуационной палаты и [Совета национальной безопасности], предназначенных для прослушивания и записывания разговора в письменной форме... Такой необычный шаг (публикация записи разговора) скорее усложнит американскую внешнюю политику, чем поможет администрации Трампа... Если лидеры будут знать, что стенограммы их звонков могут быть опубликованы, это ограничит то, что они готовы сказать в телефонном звонке, и повредит координации с друзьями и союзниками". Издание акцентирует внимание на том, что эти особенности опубликованного документа, а именно его неполнота и условность, могут быть использованы для дальнейшего взбудораживания политических страстей.

В статье авторитетного издания The Washington Post под названием "Трамп предложил украинскому президенту помощь министра юстиции в расследовании Байдена" суммируются страсти, разгоревшиеся вокруг публикации текста разговора Трампа и Зеленского: "Быстро нарастающее противостояние между Белым домом и Конгрессом разгорелось лишь через несколько месяцев после того, как Трамп освободился от расследования, которое вел Мюллер. Теперь он снова находится в прицеле начатого импичмент в связи со свежим утверждением о нарушении в самом начале избирательного сезона. Один из высокопоставленных представителей Белого дома заявил, что хотя итог звонков (Украине) "не совсем полезен для нашей стороны", он также отметил, что не существует явной "услуги за услугу" - что может быть преступлением. "Все увидят в этой стенограмме то, что хотят видеть", - сказал этот человек, добавив, что существуют жесткие дискуссии относительно того, поможет или повредит эта публикация Трампу".

Таким образом, опубликованная беседа Зеленского и Трампа, которая стала причиной для четвертого в истории США инициированного процесса импичмента, не встретила однозначной оценки в США. Взаимоисключающие тезисы о будущем Трампа в качестве президента США продолжают раздаваться, а значит политический скандал погаснет не скоро, а его последствия будут непредсказуемыми.