Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

В воскресенье, 7 апреля, в российском Архангельске прошел несанкционированный митинг против строительства в области огромного полигона, на который собираются свозить мусор из Москвы. Полиция отказалась разгонять участников акции, которых собралось несколько тысяч. Жители города требуют отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Также обещают требовать отставки президента и правительства. В комментарии "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой высказал свое мнение о том, приобретут ли протесты политический характер и какие последствия могут иметь для Кремля.

Этот митинг не был политическим, и его очень сильно раскручивают коммунисты. Проявляется общее раздражение против власти, которое коммунисты пытаются использовать, чтобы усилить свои позиции.

В России есть демократическая оппозиция, а есть имитация оппозиционной деятельности, которой занимаются, в частности, ЛДПР и коммунисты. Каждый раз, когда выступают коммунисты, я понимаю, что это шантаж власти и попытка мобилизации граждан в собственную поддержку. То есть это не протесты, а их имитация. Тем более, что коммунисты выходят с портретами Сталина, красными флагами и "регионально-националистическими" требованиями.

Ситуация с мусором, безусловно, послужила поводом, потому что настоящие протесты должны быть не спонтанными и эмоциональными, а происходить с политическими лозунгами. Пока этого нет.

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Есть довольно сильная степень раздражения против региональных властей. Архангельский губернатор очень недоброжелательно отозвался о жителях области, и это используют. Но это еще не протесты. Тем более, что они не носят массового характера и это митинги против московского мусора и московских вообще. Поэтому коммунисты так легко и используют эту ситуацию.

Общая обстановка в России меняется, очень резко падает жизненный уровень, народ уже понимает, что с этой властью выжить нельзя. Но пока это не мотивированные возражения против власти. Когда будут протесты — а они будут, конечно, — там будут звучать политические требования: отставка Путина; не отказ от московского мусора на территории Архангельской области, а отставка этой власти чекистов.

Настоящими протестами, связанными с отсутствием экологических экспертиз, занимается Дмитрий Гудков — это серьезные действия, в которые вовлечена значительная часть общества. Они могут вылиться в политические протесты. Во всяком случае, вызывают отрицание к власти. Но и они пока не поднимают вопросы способа управления государством и взаимоотношений власти с гражданами.

В данном случае поводом стала мусорная проблема. Когда поводов наберется масса, они начнут превращаться в реальные действия и настоящие протесты, где возникают требования отставки власти, а не намек на такие требования и не предупреждение, что они появятся, если чего-то не сделать.