РУС. | УКР.

вторник, 9 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Мнение

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Константин Боровой о протестах в Архангельске

Константин Боровой, российский оппозиционный политик, специально для "Апострофа" вторник, 9 апреля 2019, 12:14
Константин Боровой о протестах в Архангельске Фото: EPA

В воскресенье, 7 апреля, в российском Архангельске прошел несанкционированный митинг против строительства в области огромного полигона, на который собираются свозить мусор из Москвы. Полиция отказалась разгонять участников акции, которых собралось несколько тысяч. Жители города требуют отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Также обещают требовать отставки президента и правительства. В комментарии "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой высказал свое мнение о том, приобретут ли протесты политический характер и какие последствия могут иметь для Кремля.

Этот митинг не был политическим, и его очень сильно раскручивают коммунисты. Проявляется общее раздражение против власти, которое коммунисты пытаются использовать, чтобы усилить свои позиции.

В России есть демократическая оппозиция, а есть имитация оппозиционной деятельности, которой занимаются, в частности, ЛДПР и коммунисты. Каждый раз, когда выступают коммунисты, я понимаю, что это шантаж власти и попытка мобилизации граждан в собственную поддержку. То есть это не протесты, а их имитация. Тем более, что коммунисты выходят с портретами Сталина, красными флагами и "регионально-националистическими" требованиями.

Ситуация с мусором, безусловно, послужила поводом, потому что настоящие протесты должны быть не спонтанными и эмоциональными, а происходить с политическими лозунгами. Пока этого нет.

Читайте: Россия идет по дороге, которой нет

Есть довольно сильная степень раздражения против региональных властей. Архангельский губернатор очень недоброжелательно отозвался о жителях области, и это используют. Но это еще не протесты. Тем более, что они не носят массового характера и это митинги против московского мусора и московских вообще. Поэтому коммунисты так легко и используют эту ситуацию.

Общая обстановка в России меняется, очень резко падает жизненный уровень, народ уже понимает, что с этой властью выжить нельзя. Но пока это не мотивированные возражения против власти. Когда будут протесты — а они будут, конечно, — там будут звучать политические требования: отставка Путина; не отказ от московского мусора на территории Архангельской области, а отставка этой власти чекистов.

Настоящими протестами, связанными с отсутствием экологических экспертиз, занимается Дмитрий Гудков — это серьезные действия, в которые вовлечена значительная часть общества. Они могут вылиться в политические протесты. Во всяком случае, вызывают отрицание к власти. Но и они пока не поднимают вопросы способа управления государством и взаимоотношений власти с гражданами.

В данном случае поводом стала мусорная проблема. Когда поводов наберется масса, они начнут превращаться в реальные действия и настоящие протесты, где возникают требования отставки власти, а не намек на такие требования и не предупреждение, что они появятся, если чего-то не сделать.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Может умереть: почему ушел Назарбаев и в чем выгода России

​​Президент Казахстана Нурсултан Назарбаєв подал в отставку. Российский оппозиционер Константин Боровой не исключает, что данное решение было согласовано с Россией

Лукашенко создал условия для "русского мира", продавая независимость Беларуси - Павел Усов

О том, как Лукашенко уничтожил демократию и национальную идентичность в Беларуси в угоду России, а также о рисках для мира создания Союзного государства Беларуси и РФ – читайте на Апострофе

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Американский военный деятель и капитан 1-го ранга Гарри Табах рассказал Апострофу о новых агрессивных планах Путина

Новости

9 апреля

12:36
​В России у военных и "космонавтов" украли огромную сумму
12:33
Вятрович рассказал про запущенную в Украине деколонизацию
12:31
Сколько нардепов "трудится" в Раде перед вторым туром выборов: видео и подробности
12:30
Мадонна выступит на Евровидении-2019 за баснословные деньги
12:23
Тайна двух людей: лидер Rammstein высказался об отношениях с Лободой
12:20
Появилось видео уничтожения блиндажа боевиков на Светлодарской дуге
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки
Яркие фото с открытия фестиваля "Французская весна 2019"
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: