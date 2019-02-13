ICU продолжает лидировать на украинском рынке управления активами по итогам 2018 года

Макар Пасенюк, управляющий партнер ICU, подвел итоги 2018 года в работе группы на украинском рынке управления активами. Активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением ICU в Украине выросли на 14%, составив 3.5 млрд грн. Размер и доходность данных фондов по-прежнему являются одними из самых высоких на украинском рынке.

"Вместе с приобретением компаний "Тройка Диалог Украина" и "Укрсиб Кэпитал Менеджемент" мы завершили консолидацию бизнеса по управлению активами в Украине. При этом деятельность в области негосударственного пенсионного обеспечения мы выделили в отдельное подразделение на базе "Тройки Диалог Украина", которая в прошлом году была переименована в UPINVEST", – прокомментировал Макар Пасенюк, управляющий партнер ICU.

Макар Пасенюк также отметил, что в прошлом году инвесткомпания ICU запустила новые фонды со специализацией на проблемных активах и венчурном бизнесе, при этом основной для ICU на локальном рынке остается все же работа с публичными фондами.

Фонд облигаций под управлением инвесткомпании ICU – крупнейший в своем сегменте на рынке, активы фонда составляют 193.1 млн грн, доходность за прошлый год – 15.22%.

Пенсионные активы под управлением ICU выросли на 15% до 467 млн грн, количество участников НПФ превысило 117 тысяч человек, а доходность фондов уже третий год подряд опережает инфляцию.

Кроме того, НПФ "Укрэксимбанк" показал наивысшую доходность среди крупнейших (с активами более 10 млн грн) украинских НПФ всех видов (открытые, корпоративные, профессиональные). Доходность фонда составила 13.87%, активы выросли на 18% до 238 млн грн.

В тройку лидеров по доходности среди крупнейших открытых фондов вошли НПФ "Династия" под управлением компании ICU - на первом месте с доходностью 11.95% и активами 65 млн грн, и НПФ "Эмерит-Украина" - на третьем месте с доходностью 11.24% и активами в 162 млн грн.

"Таких результатов мы достигли за счет эффективного управления, расширения линейки собственных фондов, а также получения в управление НПФ "Взаимопомощь", принадлежащего ГК "Лига". Следующим шагом в развитии бизнеса станет расширение перечня инвестиционных решений, новые сервисы для клиентов и региональная экспансия", – сообщил Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами ICU.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.