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Украинский военный завод попал в новый скандал с закупкой запчастей

пятница, 10 мая 2019, 10:33
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Служба безопасности Украины предъявила подозрение должностным лицам предприятия "Житомирский бронетанковый завод" по делу растраты средств, речь идет о закупке некачественных запчастей у предприятия "Донбассинвест Групп".

Об этом сообщает издание "Наші Гроші" со ссылкой на постановление районного суда города Житомир в рамках производства № 42018060360000175.

Согласно материалам следствия, ЖБТЗ закупил у "Донбассинвест Групп" запчасти к БМП-1 и БМП2, которые ныне производятся только в России.

Отмечается, что ввезены были иностранные запасные части с нарушением таможенного законодательства и детали со складов украинских воинских частей. Далее производился ремонт комплектующих и из продавали как новые.

Следователи также выявили ряд предприятий с признаками фиктивности, с которыми ЖБТЗ вел деятельность. Суд разрешил следствию доступ к документам компании "Донбассинвест Групп" и на товароведческую экспертизу деталей завода.

Отмечается, что "Донбассинвест Групп" зарегистрирован в 2010 году в Донецке под названием "Мегаресурсы ЛТД". Единственным владельцем фирмы является житель оккупированного ныне города Угледар Донецкой области Дмитрий Кочергин. Этот гражданин известен тем, что в 2014 году на выборах президента был представителем кандидата Петра Порошенко в избирательном округе №50.

Директором фирмы является Антон Михайлов, ранее в Донецке владел ООО "Сенатор и К" (ныне зарегистрирована в Киеве). Согласно данным открытых реестров, доход "Донбассинвест Групп" в 2017 году резко вырос сразу в 4 раза и составил 16-17 млн гривен.

С февраля 2017 года и до середины прошлого "ЖБТЗ" руководил Михаил Мосин. Ранее он был осужден за служебный подлог.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что заместитель руководителя "Укрспецэкспорта" Павел Старинец скрыл от декларирования внедорожники, большой особняк и элитный ресторан.

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