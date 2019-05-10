Украинский военный завод попал в новый скандал с закупкой запчастей

Служба безопасности Украины предъявила подозрение должностным лицам предприятия "Житомирский бронетанковый завод" по делу растраты средств, речь идет о закупке некачественных запчастей у предприятия "Донбассинвест Групп".

Об этом сообщает издание "Наші Гроші" со ссылкой на постановление районного суда города Житомир в рамках производства № 42018060360000175.

Согласно материалам следствия, ЖБТЗ закупил у "Донбассинвест Групп" запчасти к БМП-1 и БМП2, которые ныне производятся только в России.

Отмечается, что ввезены были иностранные запасные части с нарушением таможенного законодательства и детали со складов украинских воинских частей. Далее производился ремонт комплектующих и из продавали как новые.

Следователи также выявили ряд предприятий с признаками фиктивности, с которыми ЖБТЗ вел деятельность. Суд разрешил следствию доступ к документам компании "Донбассинвест Групп" и на товароведческую экспертизу деталей завода.

Отмечается, что "Донбассинвест Групп" зарегистрирован в 2010 году в Донецке под названием "Мегаресурсы ЛТД". Единственным владельцем фирмы является житель оккупированного ныне города Угледар Донецкой области Дмитрий Кочергин. Этот гражданин известен тем, что в 2014 году на выборах президента был представителем кандидата Петра Порошенко в избирательном округе №50.

Директором фирмы является Антон Михайлов, ранее в Донецке владел ООО "Сенатор и К" (ныне зарегистрирована в Киеве). Согласно данным открытых реестров, доход "Донбассинвест Групп" в 2017 году резко вырос сразу в 4 раза и составил 16-17 млн гривен.

С февраля 2017 года и до середины прошлого "ЖБТЗ" руководил Михаил Мосин. Ранее он был осужден за служебный подлог.

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