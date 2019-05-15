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Письмо Зеленскому: предприниматели рассказали, как на них давят таможня, СБУ и ГПУ

среда, 15 мая 2019, 12:26
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Коллектив компаний "Вултекст-С", "ТЕКСИМ Групп", "Сумы-Руно", "Пандеон" и ряда других, которые импортируют ткани и товары народного потребления в Сумской области и обеспечивают выполнение заказа Вооруженных Сил Украины для нужд армии, обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на состояние инвестклимата в стране.

Об этом сказано в обращении компаний, которое есть в распоряжении "Українських новин".

"Наши предприятия работают на базе бывшей Сумской ткацкой фабрики с 2015 года. Мы обеспечиваем стабильной работой почти 100 человек. Наши компании импортируют сырье, ткани и товары из Италии, Турции, Литвы, Китая. Около 30% продукции импортируется для изготовления товаров на заказ армии", - отмечается в письме.

"С марта 2019 наши компании находятся под давлением правоохранительных органов из-за несогласия с желанием руководства Сумской таможни, в частности, и.о. главы таможни Александра Щуцкого, изменить правила работы и требованием платить взятки за каждый ввезенный в Украину контейнер", - добавляют авторы письма.

Они отмечают, что сначала имела место задержка автомобилей таможней, которая поставила под угрозу выполнение заказов для ВСУ и Минобороны. Затем было возбуждено производство о якобы фиктивности компании и отсутствии признаков реальной предпринимательской деятельности. По этому производству поручение задерживать автомобили и не проводить таможенное оформление товаров давали СБУ и Генпрокуратура.

"Судом по надуманным основаниям вынесено решение об аресте счетов и активов компаний. Это полностью блокирует оплату импорта, выплату зарплат и осуществления текущих платежей, делает невозможным функционирование предприятий", - отмечают авторы.

Также накануне силовики заблокировали товары и контейнеры, которые даже не фигурируют в уголовном производстве.

"Бизнес парализован, люди остаются без работы, военные не получат вовремя необходимой одежды. Причина - нежелание нашей компании "договариваться" с коррумпированными чиновниками… Мы убеждены, что Вы должны знать о реальном положении дел на местах с инвестиционной привлекательностью, уровнем коррупции и условиями работы предприятий, которые создают рабочие места и платят налоги. Мы уверены, что политическая воля новой команды будет направлена на искоренение таких схем и наказание чиновников, которые их создали. Мы также считаем, что налаживание работы таможенных и налоговых органов, повышение их прозрачности и вычищение коррумпированных сотрудников - является ключевым приоритетом для новых глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб", - написали предприниматели Зеленскому.

Они также высказали готовность предоставить любую информацию с деталями преследования компаний и всячески способствовать расследованию преступлений чиновников, "которые уничтожают реальный бизнес в Украине".

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