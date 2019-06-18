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СЕО "Укрлендфарминг" Бахматюк высказался по вопросу госфинансирования бизнеса и рыночной конкуренции

вторник, 18 июня 2019, 15:30
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Некоторые отрасли аграрного бизнеса в Украине являются убыточными социальными проектами, и без господдержки бизнес будет вынужден их поэтапно закрывать.

Об этом заявил СЕО и владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк во время презентации исследования ЕБА "Барометр счастья в Украине" в рамках мероприятия "Трудовая миграция: вызов для Украины", передает "Обозреватель".

По его мнению, дешевое "длинное" госфинансирование является залогом экономического развития страны и важным фактором в борьбе с трудовой миграцией.

Бизнесмен высказал мнение, что отказ государства от экономического протекционизма ослабляет позиции украинских производителей на мировых рынках. Во время дискуссии с первым заместителем министра экономики Максимом Нефедовым Бахматюк отметил, что политика здорового экономического протекционизма и лоббирования интересов национального бизнеса проводят наиболее экономически развитые государства мира, а для Украины такая политика необходима, чтобы создать равные условия на внешних рынках с производителями из других стран.

"Мы не можем сказать, что США стали менее глобальным игроком в мире от того, что последние четыре года они проводят политику экономического протекционизма и имеют наилучшие показатели экономического роста. Это точно хорошо для территории, где самый низкий уровень безработицы за последние 30 лет", - заявил Бахматюк.


По мнению владельца "Укрлендфарминг", если государство не перейдет к политике протекционизма, крупный бизнес будет вынужден уйти из целых отраслей экономики, закрывать предприятия, так как окажется в неравных условиях на рынках с производителями других стран.

"Максим Нефедов один из тех людей, которые сделали очень много для дерегуляции, это супер. Я согласен только с минимальным фактом вмешательства государства в деятельность, но не с безответственностью. Для чего нам тогда государство? Нам государство для того, чтобы оно производило стратегию и реагировало на базовые вещи. То, что говорит Максим – "welcome, мы идем и Европу, отрываются двери. Ребята, конкурируйте!". Мы готовы, только на равных условиях. Дайте нам кредиты на 30 лет под 1%, дайте нам те стимулы, которыеесть в Европе. Мы можем приводить примеры тех же прибалтийских стран - они потеряли часть экономики, но получили компенсацию. Нет сейчас этого компенсатора в Украине, она не становится членом ЕС, чтобы получить компенсацию. Мы подняли за 2 года на 90% заработную плату и видим, что некоторые отрасли будем поэтапно закрывать, хотим мы этого или нет. Мы не должны быть без возможностей, мы должны защищать свое. И украинский экономический национализм, протекционизм я считаю правильным", - заявил он.

Украинский бизнесмен обратил внимание, что для ЕС сельскохозяйственная отрасль - скорее проект удержания на территории населения, а в Украине без государственной поддержки могут просто исчезнуть целые отрасли.

"Мы говорим о стимуляции отраслей, которые могут исчезнуть через 2- 3 года. Реагирование со стороны государства - это не протекционизм одному человеку, это протекционизм секторальный с возможностями развития. Строительство элеваторов, заводов по переработке - для этого нужны длинные дешевые ресурсы, и функция государства - сделать подготовительные механизмы - регулятивные, экономические, в банковской сфере, которые сейчас отсутствуют. Второй вопрос, это позиционирование на внешних рынках. Что я вижу - сейчас абсолютно отсутствует роль государства как лоббиста, продвижение на внешних рынках продукции", - заметил он.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших аграрных холдингов и налогоплательщиков в Украине, на предприятиях которого в 600 населенных пунктах Украины работают около 27 тысяч человек. Группа компаний ведет производственную деятельность в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц.

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