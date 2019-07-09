Компания Avellana Gold показала новую фабрику на Мужиевском месторождении

Международная компания Avellana Gold, которая инвестирует в разработку Мужиевского месторождения полиметаллов в Закарпатье, построила новую фабрику и восстанавливает шахты, также инвестор внедряет масштабный проект для восстановления экологического состояния в регионе.

Видео с фабрики было опубликовано на YouTube-канале Avellana Gold.

Последний раз Мужиивское месторождение полиметаллических руд функционировало более 10 лет назад. Компания Avellana Gold, которая в 2016 году начала инвестировать в месторождение, построила современный инженерный объект для безопасности и экологичности дальнейших работ по добыче.

"Первая часть реализации нашего проекта - это масштабный экологический проект, ведь благодаря специальной технологической схеме отвалы будут очищены на 85-90% от тяжелых металлов. А замкнутый цикл производства позволит повторно использовать 85% воды от нужного количества", - рассказал Андрей Смолин, председатель украинского представительства компании Avellana Gold.

Во время следующего этапа инвестиционного проекта Avellana Gold полностью возобновит работу Мужиевского месторождения. Современная обогатительная фабрика снизит потребности страны в импорте цинка, свинца и драгоценных металлов.

"С производственной мощностью проекта Avellana Gold 500 тысяч тонн в год, объемы реализации цинка полностью перекроют импорт свинца в Украине и на более 50% - импорт цинка. Эффективность добычи драгоценных металлов увеличится почти десять раз по сравнению с предыдущим проектом разработки Мужиевского месторождения", - отмечает Андрей Смолин.

Запуск обогатительной фабрики обеспечит работой около полутысячи жителей региона.

"Одно из направлений работы Avellana Gold - это развитие местных общин, улучшение инфраструктуры, а также уплата налогов в местный и государственный бюджеты от 3,5 млн долларов в год. В частности, это плата за пользование недрами, из которой почти 1 млн долларов останется в местном бюджете и еще до 500 тысяч поступит от налога на прибыль. в целом прогнозируемые фискальные платежи работающего - на уровне 10 млн долларов в год", - подчеркивает Андрей Смолин.

Avellana Gold - международная инвестиционная компания, занимающаяся разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и странах Восточной Европы. В 2016 году компания возобновила реализацию проекта Мужиевского месторождения. Общий объем инвестиций - более 150 млн долларов. Компания приобрела предприятия "Карпатская рудная компания" и "Западная геологоразведочная компания", обладающих специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождения).