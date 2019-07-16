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Таможенный пульс: активисты запустили проект по улучшению таможенных сервисов

вторник, 16 июля 2019, 17:13
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Активисты, экспедиторы и брокеры объединились для эффективного реагирования на нарушения и борьбу с коррупционными схемами на таможне, которые приносят многомиллионные убытки государству, создавобщественную инициативу"Таможенный пульс", подразумевается, что она будет защищать права белого бизнеса и сотрудничать с ГФС для улучшения работы таможенных сервисов.

Об этом во время конференции в ИА УНИАН заявила Виктория Пикшрене, представитель ООО "Макотрейдинг", компании, предоставляющей таможенно-брокерские и экспедиторские услуги.

Активисты заявляют, что "горячая линия" таможни работает неэффективно и не решает вопросов, с которыми брокеры и экспедиторы обращаются к ГФС, а таможенная система АСАУР (Автоматизированная система анализа и управления рисками) часто используется "в ручном режиме" чиновниками не для наполнения бюджета, а для давления на бизнес и вымогательства взяток.

Проект будет добиваться решения системных проблем и конкретных вопросов, а также способствовать улучшению коммуникации бизнеса и ГФС.

"Существующая таможенная система "Пульс " была создана с целью решения проблемы по обращению хотя бы в течение суток. К сожалению, сейчас сервис работает не так. Нам есть с чем сравнивать - ранее при обращении в "Пульс" заявитель получал оперативный ответ, решение проблемы. Почему это уже не так, это делается умышленно или из-за некомпетентности, сказать трудно. Поэтому мы собрали инициативную группу, создали страницу на Facebook, где каждый может оставить жалобу, описать ситуацию, с которой столкнулся при оформлении. Будем делать все возможное, чтобы импортеры и брокеры получали ответы и решения проблем", - рассказала Виктория Пикшрене.

Активисты также сообщили, что после проведения предупредительной акции у Государственной фискальной службы, Министерства финансов и Офиса президента с требованиями вмешаться в ситуацию с коррупцией на Одесской таможне, они получили приглашение от руководства ГФС на совместное совещание 18 июля. Там активисты представят свои предложения по улучшению работы таможенных служб и сервисов.

"Только при сотрудничестве в рамках рабочей группы бизнеса и таможенных служб мы сможем добиться какого-то общего результата, у импортеров, брокеров, экспедиторов будет возможность получать обратную связь, ведь это общая проблема", - заявила Виктория.

Однако после проведения акций, по информации активистов, началось совещание руководства таможни, на котором таможенникам была поставлена задача быстро составить протоколы, найти хоть какие-то нарушения против "Макотрейдинг", компании, которую представляет Виктория. Инициатором проведения такого совещания был сам и.о. главы ГФС Александр Власов.

"У меня есть просьба и предложение к руководству таможни: заниматься реформированием таможенных органов. Мы хотим внести предложения в систему, которая по мнению бизнеса работает нерезультативно. Хочу сказать инспекторам, которые выполняют такие команды - руководство меняется, а судебные дела против такого произвола будут именно на вас. Не выполняйте незаконные приказы, не идите на нарушения!" - отметила Пикшрене.

15 июля, активисты провели предупредительные акции под стенами Государственной фискальной службы, Министерства финансов и Офиса президента с требованиями вмешаться в ситуацию с коррупцией на Одесской таможне и наказать чиновников-коррупционеров, и передали руководству ГФС обращение с фактами нарушений и описанием коррупционных схем чиновников.

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