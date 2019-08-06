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Экологи используют для своих обвинений фейки из интернета - глава ветроэнергетической ассоциации

вторник, 06 августа 2019, 15:34
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Экологический шантаж начал активно использоваться как оружие в корпоративных войнах по причине пассивной позиции Минэкологии в вопросах инвестиций.

Такое мнение озвучил "112-Украина" глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков в рамках статьи "Зеленая дубина: Как бизнес и политики манипулируют темой экологии".

Он утверждает, что организованные эко-активистами блокировки проектов часто совпадают с интересами местного бизнеса.

Глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации привел пример Боржавы, где инвестор из Турции приступил к реализации проекта по строительству ветроэнергетической станции. Проект временно заблокирован, против него ведется несколько судебных процессов.

"Несмотря на то, что в Минэкологии подтвердили, что в этом месте ветростанцию строить можно, проект может действительно остановиться, и ветростанция построена не будет", - отметил Конеченков.

Глава ассоциации отметил, что экологи часто запугивают людей до начала реализации проекта, сообщая, что возобновляемая энергетика наносит вред дикой природе и человеку, "хотя во всем мире она по праву считается самой чистой".

"Часто это становилось причиной остановки процесса реализации новых проектов. При этом результаты имеющихся у инвесторов экспертиз позже подтверждали такие авторитетные организации, как ЕБРР или IFC. При проверке проектов они зачастую не находили таких грубых нарушений, на которых настаивали экологические организации", - добавил он.

При этом, при детальном изучении кейсов обнаруживалось, что экологические организации строили аргументацию на основании информации из интернета, в том числе и фейковую.

Для противодействия манипуляциям на теме экологии главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум об обеспечении достоверной информации в сфере экологии. Среди подписантов: Professional Association of Ecologist of Ukraine, Ассоциация предприятий в области обращения с опасными отходами, Биоэнергетическая ассоциация Украины, Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.

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